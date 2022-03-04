Девушки бывают разные. Тест: как хорошо вы знаете алтайских женщин

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8 Марта — день солидарности женщин в борьбе за равные права. Этому празднику больше ста лет. Больше ста лет любая девушка может стать и политиком, и режиссером, и даже крановщиком. Знаете ли вы известных алтайских женщин, проверьте в тесте altapress.ru.
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