Девушки бывают разные. Тест: как хорошо вы знаете алтайских женщин

8 Марта — день солидарности женщин в борьбе за равные права. Этому празднику больше ста лет. Больше ста лет любая девушка может стать и политиком, и режиссером, и даже крановщиком. Знаете ли вы известных алтайских женщин, проверьте в тесте altapress.ru.