Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни. Барнаул в рейтинг не вошел

По итогам 2021 года городами с самым высоким качеством жизни признаны Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование специалистов Финансового университета при правительстве РФ.

После них в рейтинге идут Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.

При выборе исследователи обращали внимание на следующие критерии: распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания, среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе, уровень озабоченности населения различными проблемами.

По каждому параметру были выбраны 15 лучших городов. В пятерку лидеров по первому критерию вошли Севастополь, Грозный, Архангельск, Набережные Челны и Владикавказ. Города с наименьшей конфликтностью социальной среды — Грозный, Набережные Челны, Магнитогорск, Севастополь и Череповец. Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.

Меньше всего люди хотят покидать Махачкалу, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калугу.

Резиденция Кадырова в Грозном. Слава Степанов , gelio.livejournal.com

В пояснении к исследованию отметили, что оценка основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Эти данные были собраны при помощи социологических исследований, Росстата, Банка России. Помогли и сведения из различных открытых источников.