Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни. Барнаул в рейтинг не вошел

После них в рейтинге идут Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.
При выборе исследователи обращали внимание на следующие критерии: распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания, среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе, уровень озабоченности населения различными проблемами.
По каждому параметру были выбраны 15 лучших городов. В пятерку лидеров по первому критерию вошли Севастополь, Грозный, Архангельск, Набережные Челны и Владикавказ. Города с наименьшей конфликтностью социальной среды — Грозный, Набережные Челны, Магнитогорск, Севастополь и Череповец. Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.
Меньше всего люди хотят покидать Махачкалу, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калугу.
В пояснении к исследованию отметили, что оценка основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Эти данные были собраны при помощи социологических исследований, Росстата, Банка России. Помогли и сведения из различных открытых источников.