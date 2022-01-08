8 января -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни. Барнаул в рейтинг не вошел

По итогам 2021 года городами с самым высоким качеством жизни признаны Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследование специалистов Финансового университета при правительстве РФ.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
unsplash.com

После них в рейтинге идут Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород, Новороссийск, Севастополь, Стерлитамак, Краснодар и Махачкала.

При выборе исследователи обращали внимание на следующие критерии: распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность социальных отношений, уровень дохода населения, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям, оценка работы городского дорожного хозяйства, оценка качества медицинского обслуживания, среднего и высшего образования, оценка работы ЖКХ, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды в городе, уровень озабоченности населения различными проблемами.

По каждому параметру были выбраны 15 лучших городов. В пятерку лидеров по первому критерию вошли Севастополь, Грозный, Архангельск, Набережные Челны и Владикавказ. Города с наименьшей конфликтностью социальной среды — Грозный, Набережные Челны, Магнитогорск, Севастополь и Череповец. Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург.

Меньше всего люди хотят покидать Махачкалу, Грозный, Краснодар, Стерлитамак, Калугу.

Резиденция Кадырова в Грозном.
Резиденция Кадырова в Грозном.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

В пояснении к исследованию отметили, что оценка основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Эти данные были собраны при помощи социологических исследований, Росстата, Банка России. Помогли и сведения из различных открытых источников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость