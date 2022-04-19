Для души и тела. В Шелаболихе показали свежепостроенный спортивно-культурный центр и обновленную детскую поликлинику

25 лет дети и взрослые в алтайской Шелаболихе страдали: дом культуры пришел в негодность, здания у ДЮСШ вовсе никогда не было, а в детскую поликлинику, говорят, было страшно зайти. Но теперь все изменилось. Корреспондент altapress.ru посетил райцентр и посмотрел, в каких условиях здесь будут заниматься спортом и творчеством, а в каких — лечиться.

Культурно-спортивный центр

«Юность» в Шелаболихе видно издалека. Этот двухэтажный культурно-спортивный центр собрал на своих стенах яркие и жизнерадостные цвета — чем очень напоминает дом из детского конструктора. Только собран он не из пластика, а из сендвич-панелей и монолитного железобетона.

Здесь расположатся Шелаболихинская ДЮСШ и районный многофункциональный культурный центр.

Алексей Васильев,

заместитель главы администрации Шелаболихинского района:

В Шелаболихе более 20 лет не было Дома культуры, так как старый пришел в негодность. Все это время ждали и надеялись, что он появится. Требовалось решить два вопроса: и с культурой, и со спортом. В целях экономии, видимо, их объединили под одной крышей.

Вместо нормального места для выступлений в распоряжении творческих коллективов все эти годы были небольшие приспособленные помещения, вроде школьных актовых залов и зала администрации района. В них можно было разместить не более 50−60 зрителей.

Детско-юношеская спортивная школа за 25 лет существования и вовсе никогда не имела своего помещения. Воспитанники занимались в подвалах или школьных спортзалах.

2,3 тыс. квадратных метров — общая площадь спортивно-культурного центра. По словам Васильева, это самый крупный объект в Шелаболихинском районе.

Теперь в их распоряжении большое и светлое спортивное помещение, которое полностью подготовлено для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом. Отдельно есть и небольшой оборудованный тренажерный зал.

А для любителей культуры — репетиционное помещение, комнаты для кружковых занятий рисованием, вязанием, декоративной флористикой и многим другим. Оставили место и для районной «новинки» — хореографического зала. «Сердцем» центра стал его компактный концертный зал, который сможет вместить до 200 зрителей. Перед зданием расположились детская площадка и летняя сцена.

Культурно-спортивный центр «Юность» в Шелаболихе. Анна Зайкова.

Культурно-спортивный центр построили в рамках «Краевой адресной инвестиционной программы». По плану строительство должно было начаться в январе 2020-го года и завершиться в декабре 2021 года. По факту все было готово в январе 2022 года. Сейчас происходит процедура сдача объекта. По словам заместителя главы администрации района, долгожданное здание может открыться в мае.

198 млн рублей — общая сметная стоимость объекта.

Посещать культурно-спортивный центр будут жители не только райцентра, но и всего района. В одной только ДЮСШ занимаются более 300 воспитанников. «Есть молодежь и взрослые, которые хотят заниматься спортом, но раньше для этого просто не было условий. Все очень ждут открытия», — говорит Алексей Васильев.

Запустить «Юность» в Шелаболихе планируют с размахом. Все включено: танцы, песни, олимпиада.

Культурно-спортивный центр «Юность» в Шелаболихе. Анна Зайкова.

Алексей Васильев,

заместитель главы администрации Шелаболихинского района:

Планируем отмечать открытие неделю — будут идти культурные мероприятия, которые организуем собственными силами. У нас есть академический ансамбль «Элегия», народный хор в селе Крутишка, коллективы «Сударушка» и «Родники» в Шелаболихе. Также мы пригласим принять участие исполнителей из Барнаула и соседних районов. Параллельно с концертным марафоном будет проходить олимпийская неделя.

Детская поликлиника

Другой социальный объект в Шелаболихе жители уже успели опробовать. Детскую поликлинику открыли в марте 2021 года после капитального ремонта. Его провели в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций».

9 млн 790 тыс. рублей выделили из средств краевого бюджета на капитальный ремонт.

Елена Березуцкая,

главный врач Шелаболихинской ЦРБ:

Раньше поликлиника занимала всего несколько кабинетов в старом домике. Было очень неудобно, никаких комфортных условий ни для работы врачей, ни для приема детей. Когда запустилась целевая программа по ремонту детских поликлиник, мы подали заявку и ее сразу приняли. Теперь у нас шикарные условия: ребятишки, родители и врачи довольны.

Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова.

К детской поликлинике прикреплены два участка, к врачам приходят как жители Шелаболихи, так и ближайших сел. Рассчитана она на 30 посещений в смену.

Елена Березуцкая,

главный врач Шелаболихинской ЦРБ:

Когда для приема приезжают узкие специалисты из взрослой поликлиники или по договору из города, здесь собирается весь район.

Вход в небольшое помещение оборудовали пандусом. В самом здании расположены 15 кабинетов. Осталось место и для просторного светлого коридора, где поставили лавочки, пеленальный столик и компактную стойку для регистратуры. Также для мам отвели отдельную комнату для кормления ребенка и, что немаловажно, в здании есть туалет.

2161 ребенок живет в Шелаболихинском районе. Из них 90 — дети до года.

Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова. Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова.

Это не единственный случай обновления медицинского учреждения в районе. В перспективе ремонт и взрослой поликлиники. По словам Елены Березуцкой, уже выделены денежные средства для разработки документации.

Приводят в порядок учреждения не только в Шелаболихе, но и в других селах. К примеру, в этом году начнется ремонт крыши амбулатории в селе Кучук.

Постепенно решается и кадровая проблема. Возможно, с ремонтом поликлиник, которые сделают условия работы в районе комфортнее, появятся новые специалисты.

Елена Березуцкая,

главный врач Шелаболихинской ЦРБ: