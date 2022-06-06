6 июня
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Жизнь

Дмитрий Солнцев назначен председателем Сибирского банка Сбербанка

Сбер сообщает о кадровых изменениях в руководстве Сибирского банка Сбербанка. На должность председателя назначен Дмитрий Солнцев, ранее возглавлявший Красноярское отделение Сбербанка.

Дмитрий Солнцев.
Дмитрий Солнцев.
ПАО Сбербанк

Дмитрий Солнцев присоединился к команде Сбера в 2001 году. Отвечал за разные направления бизнеса и имеет богатый профессиональный и управленческий опыт: возглавлял Нефтеюганское и Нижневартовское отделения Сбербанка, Корпоративный блок Западно-Сибирского банка.

С мая 2019 года занимал должность управляющего Красноярским отделением, а также был заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка.

Дмитрий Солнцев окончил Пермский государственный университет им. Горького, завершил обучение по программе Корпоративного университета «Сбербанк 500» и London Business School.

ПАО Сбербанк

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