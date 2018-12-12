ДНК-Барнаул: определены финалисты Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко

9 декабря 2018 года в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» состоялся отборочный этап Детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. В нем приняли участие 18 проектов барнаульских школьников, которые уже больше года углубленно изучают естественнонаучные дисциплины под руководством ведущих преподавателей и лучших учителей Алтайского края.

Все поданные работы были разделены по двум секциям: «Инженерия, комплексные исследования, программирование» и «Математика, физика, химия». Жюри конкурса, в состав которого вошли ректор АлтГТУ Андрей Марков, директор центра профориентации АлтГТУ Виктор Мусько, руководитель специализированного центра компетенций «Программные решения для бизнеса» (Конкурс WorldSkills) Ольга Козел и другие отраслевые эксперты, возглавил директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Игорь Чинкин.

Бесспорными лидерами в инженерно-технической секции оказались проекты Михаила Лисового «Самодельный термоэлектрогенератор на основе элемента Пельтье» в младшей возрастной группе и Егора Беушева «Создание механического дрона-змеи» в старшей возрастной группе. В число финалистов ДНК вошел также проект «Дроны-сборщики урожая, адаптированные к работе в труднодоступной местности» Дарьи Вольвач и Марка Каширского.

Однако не менее интересными были работы других начинающих инженеров и, возможно, будущих покорителей далеких планет. Например, Анастасия Логина представила проект «Автономные устройства с большим количеством степеней свободы для передвижения по поверхности планет с низкой силой тяжести», а Александр Дмитренко и Марк Герман — проект «Орбитальная заправочная станция для межпланетных миссий». Единственным недостатком этих разработок, по мнению экспертов, является лишь их слабая практическая реализация в ближайшем будущем.

В секции исследовательских проектов фундаментальных наук тон задавали проекты по химии, которые и стали лидерами в своих номинациях. В их числе работы «Изучение ростостимулирующих свойств продуктов, полученных в результате баротермической переработки отходов растительного происхождения» Данила Баева и Полины Поповой (старшая возрастная группа) и «Исследование свойств трансмиссионного масла» Кирилла Кривобокова (младшая возрастная группа). Достойную конкуренцию им составили проекты «Синтез водорастворимых материалов на основе альгината натрия» Константина Приходько и «Определение коэффициента трения прочных нитей методом «Подвешенной нити» Дмитрия Наумана.

Члены жюри, руководители команд, родители и гости активно участвовали в обсуждении проектов, задавали участникам вопросы, давали рекомендации по дальнейшей реализации проекта, указывали на ошибки и недочёты. По словам директора ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Игоря Чинкина, все работы были представлены достойно, но конкурс предполагает, помимо победы, ещё и приобретение необходимого опыта всеми его участниками, а также зрителями. Отличным результатом состоявшегося мероприятия стало желание многих присутствовавших в зале перейти в разряд конкурсантов и руководителей проектов.

Теперь победителей отборочного этапа ДНК Фонда Андрея Мельниченко в Барнауле ждет финал, который состоится в январе 2019 года. Именно тогда станут известны имена тех из «Наследников Ползунова», кто уже в ближайшее время сможет прославить свою малую родину на крупных российских и международных турнирах.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда: aimfond.ru