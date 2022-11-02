2 ноября
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Жизнь

До Барнаула и Славгорода впервые доедет поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза, который совершает путь от Великого Устюга до Владивостока, ненадолго заедет в Барнаул и Славгород.

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.
Дмитрий Лямзин.

В Барнаул поезд прибудет 25 ноября в 9:55, стоянка составит шесть с половиной часов.

В Славгороде поезд будет на следующий день, 26 ноября в 10:37, стоянка — полтора часа.

«Посетителей вокзалов ждет торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Основная анимационная программа будет проходить на территории вокзальных комплексов на открытом воздухе, для всех желающих вход свободный», — сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего поезд Деда Мороза сделает за свой путь больше ста остановок.

Ранее altapress.ru рассказал, как в Барнауле День туризма отметили с Дедом Морозом.

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