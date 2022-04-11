11 апреля
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Жизнь

До +25 и никаких осадков. Еще одно мощное потепление придет в Алтайский край

Мощное тепло установится в Алтайском крае. Рассказываем, какие температуры ожидаются с 12 по 14 апреля. Спойлер: осадков и гололеда не будет.

Весна, трава.
Весна, трава.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 12−14 апреля

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 12 апреля в Алтайском крае ожидаются температуры −1…−6 градусов, а днем +6…+11 (по югу до +16) градусов. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, скоростью до 16 метров в секунду.

Ночью 13 апреля вероятны −4…+1 градусов, а днем градусник покажет +10…+15 (по югу до +20) градусов. Ветер до 18 метров также будет северо-восточным.

Ночью 14 апреля в Алтайском крае похолодает до 0…+5 (местами -5) градусов, а вот днем ожидаются +14…+19 (по югу до +25) градусов. Ветер до 16 метров продолжит дуть с северо-востока.

Цветы. Весна.
Цветы. Весна.
СС0

Погода в Барнауле 12−14 апреля

Ночью 12 апреля температура в Барнауле достигнет −2…−4 градусов, днем +8…+10 градусов.

Ночью 13 апреля вероятны 0…-2 градуса, днем +10…+12 градусов.

Ночью 14 апреля возможны 0…+2 градуса, днем +15…+17 градусов.

Все трое суток будет северо-восточный ветер, до 13 метров в секунду.

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