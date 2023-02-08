8 февраля
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Жизнь

До -29, небольшой снег и изморозь. Холода возвращаются в Алтайский край

Температуры в Алтайском крае снова начали понижаться. Какая погода будет 9−11 февраля, рассказали в региональном ЦГМС.

Иней в Барнауле.
Иней в Барнауле.

Погода в Алтайском крае 9−11 февраля

Ночью 9 февраля в Алтайском крае ожидаются −22…−27, местами по югу −16…−21 градусов. Днем установятся −13…−18, в предгорьях −6…−11 градусов.
В некоторых районах пройдет небольшой снег. Утром вероятны изморозь и туман. Ветер будет северо-восточный, до 12 м/с.

Ночью 10 февраля возможны −25…−30, местами −17…−22 градусов. С небольшим снегом по юго-востоку.
Днем градусник покажет −14…−19, местами −8…−13 градусов. Преимущественно без осадков.

Ночью 11 февраля в Алтайском крае возможны −27…−32, местами −18…−23 градусов. Днем прогнозируют −12…−17, в предгорьях до -5 градусов.
Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Погода в Барнауле 9−11 февраля

В Барнауле 9 февраля температура достигнет −23…−25 градусов, а днем −13…−15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный, скоростью 2−7 м/с.

Ночью 10 февраля в Барнауле возможны −27…−29 градусов, а днем −16…−18 градусов.
Ночью 11 февраля вероятны −26…−28 градусов, а ночью −13…−15 градусов.

Осадков 10−11 февраля не ожидается.

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