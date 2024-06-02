Долгие дожди возвращаются в Алтайский край. Прогноз

Но 4 июня не единственный пасмурный день. Следующие дожди будут лить с 8 по 14 июня включительно.
Температура будет разной, но минимальная — 15 градусов днем.
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Июнь в Алтайском крае обещает быть дождливым. Следующий ливень обещают 4 июня, сообщает сервис «Яндекс.Погода».
Но 4 июня не единственный пасмурный день. Следующие дожди будут лить с 8 по 14 июня включительно.
Температура будет разной, но минимальная — 15 градусов днем.
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