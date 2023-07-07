Домик в прериях или дворянское гнездо. Барнаульский дизайнер о том, как создать дачу мечты из подручных средств

Русская и ковбойская классика
Типичная российская дача на 90% состоит из вещей, которые владельцы не используют дома. Но и не хотят выкидывать, поэтому пытаются дать им вторую жизнь. Эдакая колыбель современной тенденции разумного потребления. Самый простой пусть здесь — идти в ретро-дизайн.
Некоторые проекты имитируют «дворянское гнездо». Это легкие, светлые интерьеры с ретро-деталями, навевающими уют: плетеная мебель, деревянные столы с кружевными скатертями, белые воздушные занавески и другой текстиль. В этом месте вторую жизнь может получить бабушкин сервиз, который она хранила в шкафу и боялась доставать даже по особым случаям.
«Зауютить» пространство также помогут макраме-качели, глиняные горшки и вазоны. Их можно выставить на террасе и там же постелить половики.
Идеально для дачи подойдет и «сельский» стиль — кантри. В нем преобладают натуральные материалы: особый шик — грубо обработанное дерево и камень.
Отделка максимально простая: штукатурка, краска или бумажные обои. Светлые однотонные или с легким незамысловатым рисунком. Дизайн в таких интерьерах дополняют деревянные балки.
Мебель также проста и практична. Диван, стол, стулья — крепкие, «основательные». В обстановку идеально впишется кресло-качалка.
«Сейчас из-за напряженной ситуации в мире, все переходят в «эко-режим». Людям хочется природных натуральных вещей, — отмечает Анастасия Гончарова. — Также они инстинктивно тянутся к ощущению стабильности. Его дают устойчивые формы — ровные и прямоугольные. Мебель становится «приземленной»: из моды выходит круглые предметы и высокие ножки».
В «кантри» очень важен текстиль, именно он создает настроение. Полотенчики, покрывальца, салфеточки, наволочки для подушечек — все пестрое и из натуральных материалов.
Подойдут ярко-красные, желтые и травянисто-зеленые оттенки. Популярны принты клетка и полоска, а также текстиль в технике пэчворк. Все эти акцентные детали разбавят неяркую и простую палитру.
Можно попробовать и эклектичное направление шебби-шик. Это светлый интерьер в пастельных оттенках, который тяготеет к эстетике барокко. Мебель здесь со старинными потертостями, изогнутая, нередко с богатым декором. Приветствуются кружева, лепнина, свечи, романтичные фарфоровые статуэтки, хэнд-мэйд.
«Ручная работа в моде, реставрация, — добавляет Анастасия Гончарова. — Это прослеживается даже в рекламе ведущих брендов, таких как «Диор», где показывают руки крупным планом».
В дачный интерьер неплохо впишутся комнатные растения. Конечно, в умеренных дозах. Не стоит превращать помещение в еще одну грядку.
Вдохновляющая старина
Остановимся подробнее на ретро-вещах. Они дают интерьеру характер и наполняют историей.
«У знакомого клиента на даче нашли классные стулья в стиле 1970-х, с такими «разлапистыми» ножками, это сейчас модно, — говорит дизайнер. — Нужно лишь отреставрировать. Можно, например, перекрасить комод, нанести рисунок через трафарет. Главное, чтобы вписывалось в композицию».
Важно не перегрузить пространство вещами, а также тщательно выбирать предметы (пластиковые бутылки, даже самые красивые, не стоит держать на виду), иначе выйдет безвкусно.
Ретро-предметы выглядят эффектно, когда выполняют роль акцентной детали и притягивают внимание. «Если просто собрать весь хлам и расставить — не будет такого результата», — говорит Анастасия Гончарова.
К тому же, «расхламленное» пространство добавит комфорта и «воздуха» небольшому дачному домику.
«Это раньше родители запасались, как могли. Сейчас нет такой тяги к накопительству», — добавляет дизайнер.
Релакс под открытым небом
Есть несколько способов организовать зону отдыха на свежем воздухе. Хорошо, когда есть просторная терраса — достаточно просто заполнить это пространство.
Можно обустроить зону отдыха на открытой площадке, без крыши. Обложить место для костра песком, камнем или кирпичами. Вокруг расставить садовую мебель, которую в непогоду будет легко спрятать.
Или построить беседку. «Крыша из реек, закрытая от дождя материалом, которая пропускает свет. Вокруг повесить шторы или капроновый тюль — уютно и защитит от солнца и насекомых», — советует Анастасия Гончарова.
В сухую погоду стоит попробовать устроить кинотеатр под открытым небом — это также становится популярным. Достаточно небольшого проектора, а роль экрана может выполнить простыня, натянутая между деревьев, или стена.
Романтическое настроение добавят гирлянда с теплым светом, подушки, пуфики, кресла, пледы.
Также дизайнер рекомендует использовать светонакопительные фонарики, которые днем набирают солнечную энергию.
Строгий огород
Хоть на дачи все чаще стала обращать внимание молодежь, «огурчики» с участков никуда не исчезли. Более того, дизайнер уверен, что грядки возвращаются в моду.
«В тренде — поднятые грядки. Высокие, в них удобно работать, выглядит аккуратно и стильно», — говорит Анастасия Гончарова.
Обрамить их можно деревянными досками, камнями или кирпичами. Такие грядки быстрее прогреваются, медленнее высыхают. А еще их можно наполнить той почвой, которая нужна определенным культурам.
Для создания интересной композиции стоит поиграть с уровнем высот грядки или формой — например, сделать их более округлыми.
В небольшом дворе можно использовать вертикальное озеленение: подвесные кашпо или вьющиеся растения, вроде лимонника или девичьего винограда. Они скроют неприглядные заборы или постройки, а также украсят беседку.
Небрежный сад
Если зоны огорода становятся более строгими и упорядоченными, то с садами все совсем иначе. В моду входит легкая небрежность, многолетние дикие цветы и кустарники. Выносливые виды, которые требуют минимального ухода.
Посадки и газон отделяют бордюром, чтобы траву было просто косить, а кустарники сажают группами — так их легче обрезать. Дорожки закрывают твердыми поверхностями, чтобы не тратить на их поддержание в порядке время и силы.
Некоторые и вовсе отказываются от газонов в пользу мини-луга с сухостойкими и неприхотливыми растениями. Они привлекают опылителей и не требуют покоса.
Но перфекционистам не стоит бояться. Актуальными также остаются минимализм, японский и скандинавский стиль. Простота, а не пестрость, натуральность и ухоженность — их важные черты.
В общем, важно уметь возвращаться к классике и не гнушаться проверенных дизайнерских приемов и тогда интерьер и сад будут вечнозелеными — во всех смыслах.
Да
Оформить интерьер деревом или другими материалами, которые его имитируют — отличный вариант для дачи. Тем более, что для этого не нужно прилагать усилия, ведь многие домики и строят из дерева.
В работе в современном стиле или при ремонте неприглядного фасада дизайнер рекомендует использовать гибкую керамику. «Цена хорошая — 3-3,5 тыс. за кв. м. И ее клеить можно на что угодно — хоть на утеплитель, хоть на кирпичную стену, не будет выгорать. Недорого и нехлопотно», — говорит Анастасия Гончарова.
Нет
Пластиковые бутылки и покрышки лучше не использовать — это имеет мало общего с экологичностью. Также есть риск сделать участок похожим на свалку.
Цвет года
Viva Magenta — малиново-красный. Его можно активно использовать в садовом дизайне: горшки, коврики, подушки.