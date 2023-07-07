Домик в прериях или дворянское гнездо. Барнаульский дизайнер о том, как создать дачу мечты из подручных средств

Если в душной квартире вам снится деревня, пора отправляться на дачу. Но почувствовать себя сельским жителем одни только грядки не помогут — нужно подумать об уюте. Как имитировать «деревенский стиль» на зависть всем друзьям, altapress.ru рассказала дизайнер Анастасия Гончарова.

Русская и ковбойская классика

Типичная российская дача на 90% состоит из вещей, которые владельцы не используют дома. Но и не хотят выкидывать, поэтому пытаются дать им вторую жизнь. Эдакая колыбель современной тенденции разумного потребления. Самый простой пусть здесь — идти в ретро-дизайн.

Некоторые проекты имитируют «дворянское гнездо». Это легкие, светлые интерьеры с ретро-деталями, навевающими уют: плетеная мебель, деревянные столы с кружевными скатертями, белые воздушные занавески и другой текстиль. В этом месте вторую жизнь может получить бабушкин сервиз, который она хранила в шкафу и боялась доставать даже по особым случаям.

Дача. aprilcornell.com

«Зауютить» пространство также помогут макраме-качели, глиняные горшки и вазоны. Их можно выставить на террасе и там же постелить половики.

Идеально для дачи подойдет и «сельский» стиль — кантри. В нем преобладают натуральные материалы: особый шик — грубо обработанное дерево и камень.

Отделка максимально простая: штукатурка, краска или бумажные обои. Светлые однотонные или с легким незамысловатым рисунком. Дизайн в таких интерьерах дополняют деревянные балки.

Мебель также проста и практична. Диван, стол, стулья — крепкие, «основательные». В обстановку идеально впишется кресло-качалка.

«Сейчас из-за напряженной ситуации в мире, все переходят в «эко-режим». Людям хочется природных натуральных вещей, — отмечает Анастасия Гончарова. — Также они инстинктивно тянутся к ощущению стабильности. Его дают устойчивые формы — ровные и прямоугольные. Мебель становится «приземленной»: из моды выходит круглые предметы и высокие ножки».

В «кантри» очень важен текстиль, именно он создает настроение. Полотенчики, покрывальца, салфеточки, наволочки для подушечек — все пестрое и из натуральных материалов.

Подойдут ярко-красные, желтые и травянисто-зеленые оттенки. Популярны принты клетка и полоска, а также текстиль в технике пэчворк. Все эти акцентные детали разбавят неяркую и простую палитру.

Красная клетка, кантри. Shutterstock

Можно попробовать и эклектичное направление шебби-шик. Это светлый интерьер в пастельных оттенках, который тяготеет к эстетике барокко. Мебель здесь со старинными потертостями, изогнутая, нередко с богатым декором. Приветствуются кружева, лепнина, свечи, романтичные фарфоровые статуэтки, хэнд-мэйд.

«Ручная работа в моде, реставрация, — добавляет Анастасия Гончарова. — Это прослеживается даже в рекламе ведущих брендов, таких как «Диор», где показывают руки крупным планом».

В дачный интерьер неплохо впишутся комнатные растения. Конечно, в умеренных дозах. Не стоит превращать помещение в еще одну грядку.

Дача, интерьер. Shutterstock

Вдохновляющая старина

Остановимся подробнее на ретро-вещах. Они дают интерьеру характер и наполняют историей.

«У знакомого клиента на даче нашли классные стулья в стиле 1970-х, с такими «разлапистыми» ножками, это сейчас модно, — говорит дизайнер. — Нужно лишь отреставрировать. Можно, например, перекрасить комод, нанести рисунок через трафарет. Главное, чтобы вписывалось в композицию».

Важно не перегрузить пространство вещами, а также тщательно выбирать предметы (пластиковые бутылки, даже самые красивые, не стоит держать на виду), иначе выйдет безвкусно.

Ретро-предметы выглядят эффектно, когда выполняют роль акцентной детали и притягивают внимание. «Если просто собрать весь хлам и расставить — не будет такого результата», — говорит Анастасия Гончарова.

Ретро-мебель. ССО

К тому же, «расхламленное» пространство добавит комфорта и «воздуха» небольшому дачному домику.

«Это раньше родители запасались, как могли. Сейчас нет такой тяги к накопительству», — добавляет дизайнер.

Релакс под открытым небом

Есть несколько способов организовать зону отдыха на свежем воздухе. Хорошо, когда есть просторная терраса — достаточно просто заполнить это пространство.

Можно обустроить зону отдыха на открытой площадке, без крыши. Обложить место для костра песком, камнем или кирпичами. Вокруг расставить садовую мебель, которую в непогоду будет легко спрятать.

Патио. ССО

Или построить беседку. «Крыша из реек, закрытая от дождя материалом, которая пропускает свет. Вокруг повесить шторы или капроновый тюль — уютно и защитит от солнца и насекомых», — советует Анастасия Гончарова.

В сухую погоду стоит попробовать устроить кинотеатр под открытым небом — это также становится популярным. Достаточно небольшого проектора, а роль экрана может выполнить простыня, натянутая между деревьев, или стена.

Романтическое настроение добавят гирлянда с теплым светом, подушки, пуфики, кресла, пледы.

Также дизайнер рекомендует использовать светонакопительные фонарики, которые днем набирают солнечную энергию.

Строгий огород

Хоть на дачи все чаще стала обращать внимание молодежь, «огурчики» с участков никуда не исчезли. Более того, дизайнер уверен, что грядки возвращаются в моду.

Грядки. ССО

«В тренде — поднятые грядки. Высокие, в них удобно работать, выглядит аккуратно и стильно», — говорит Анастасия Гончарова.

Обрамить их можно деревянными досками, камнями или кирпичами. Такие грядки быстрее прогреваются, медленнее высыхают. А еще их можно наполнить той почвой, которая нужна определенным культурам.

Для создания интересной композиции стоит поиграть с уровнем высот грядки или формой — например, сделать их более округлыми.

В небольшом дворе можно использовать вертикальное озеленение: подвесные кашпо или вьющиеся растения, вроде лимонника или девичьего винограда. Они скроют неприглядные заборы или постройки, а также украсят беседку.

Цветы в кашпо. ССО Вертикальное хранение цветов. ССО

Небрежный сад

Если зоны огорода становятся более строгими и упорядоченными, то с садами все совсем иначе. В моду входит легкая небрежность, многолетние дикие цветы и кустарники. Выносливые виды, которые требуют минимального ухода.

Посадки и газон отделяют бордюром, чтобы траву было просто косить, а кустарники сажают группами — так их легче обрезать. Дорожки закрывают твердыми поверхностями, чтобы не тратить на их поддержание в порядке время и силы.

Некоторые и вовсе отказываются от газонов в пользу мини-­луга с сухостойкими и неприхотливыми растениями. Они привлекают опылителей и не требуют покоса.

Но перфекционистам не стоит бояться. Актуальными также остаются минимализм, японский и скандинавский стиль. Простота, а не пестрость, натуральность и ухоженность — их важные черты.

Сад. ССО

В общем, важно уметь возвращаться к классике и не гнушаться проверенных дизайнерских приемов и тогда интерьер и сад будут вечнозелеными — во всех смыслах.