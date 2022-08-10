Дорога к новому микрорайону построена в нагорной части Барнаула

По обращениям жителей в рамках государственно-частного партнерства в нагорной части города построена дорога.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание с участием дорожников и застройщиков по вопросу дальнейшего развития территории.

Новый строящийся микрорайон расположен в западном направлении от существующей пятиэтажной застройки по ул. Нагорная 6-я. Проектом предусмотрено строительство 13 многоквартирных жилых домов с населением более 6,5 тысяч человек. Застройку территории ведут ООО СЗ «Домстрой-Барнаул» и ООО СЗ «Серебряный бор». Уже введено четыре многоквартирных дома, в них проживают порядка 1300 горожан.

Новый микрорайон на 6-й Нагорной, по словам главы города, является примером современной комплексной застройки территории. Помимо жилья проектом планировки предусмотрено строительство шести подземных автостоянок, двух гаражей-стоянок со встроенными объектами общественного назначения, а также школы на 1100 мест, детского сада на 300 мест, учреждений дополнительного образования. Здесь уже есть площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, а также велосипедная дорожка.

Вячеслав Франк. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк:

— Как только были сданы первые квартиры в строящемся микрорайоне, люди заселились, стали обращаться по поводу отсутствия нормальной дороги. Это справедливое замечание, жилая среда должна быть комфортной. По обращению жителей в план текущего ремонта на 2022 год был включен участок дороги по ул. Нагорной 6-й от Змеиногорского тракта до жилых пятиэтажных домов протяженностью 630 м. Еще 450 м дорожного полотна от пятиэтажек к строящимся жилым домам построила компания ООО «Строительная Перспектива», вложив 6,3 млн. рублей. Таким образом, строящийся микрорайон — это еще и хороший пример государственно-частного партнерства, когда при возведении жилых кварталов застройщик за счет собственных средств создает объекты транспортной инфраструктуры.

Важность создания объектов транспортной инфраструктуры в новых кварталах на примере дороги по ул. Нагорной 6-й прокомментировала главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова.

Ирина Молчанова. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Ирина Молчанова:

— Строительство этой дороги обеспечивает не только комфортный проезд жителей нового микрорайона, но и проезд экстренных служб, в том числе скорой медицинской помощи. Рядом расположены такие крупные учреждения медицинские учреждения, как краевая клиническая больница, краевой клинический перинатальный центр «Дар» и другие. Обеспечение беспрепятственного проезда спецтранспорта к большим жилым комплексам — несомненно, одна из важных задач.

В общей сложности на ул. Нагорной 6-й в рамках частно-государственного партнерства построено более километра дороги на сумму 11,3 млн рублей (5 млн рублей составили средства городского бюджета).

Строительством более протяженного участка новой дороги занималось МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула. По словам руководителя Андрея Курышина, на это понадобилось пять дней. Общая площадь нового дорожного полотна — 4,5 тысяч квадратных метров. Дорожники провели частичное фрезерование старого покрытия дороги, выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин щебнем.

Благоустройство дороги по всей протяженности будет продолжено; планируется обустройство пешеходных тротуаров вдоль проезжей части, монтаж освещения.

Андрей Курышин. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Андрей Курышин:

— Кроме выполненных работ, в 2022 году будет проведена модернизация светофорного объекта на пересечении Змеиногорского тракта с ул. Нагорной 6-ой. Будут установлены дополнительные стойки, обновлены существующие и установлены новые светофоры, в том числе для пешеходов. Появятся светодиодные светильники для дополнительной подсветки пешеходных переходов.

Источник: barnaul.org