Дороги, школы, дома культуры: алтайские единороссы рассказали о реализации партийных проектов

В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги реализации в городах и селах Алтайского края восемнадцати федеральных партийных проектов . Отчет за первое полугодие 2022 года Президиуму регионального политического совета представила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова .

Наталья Кувшинова. Фото: «Единая Россия».

Она отметила, что на федеральном уровне взят курс на более узкую специализацию партийных проектов. Так, в начале года Президиум Генсовета партии прекратил реализацию проектов «Народный контроль» и «Локомотивы роста». Функции «Народного контроля» были распределены между всеми партпроектами. При этом появились пять новых проектов: «Защита животного мира», «Предпринимательство», «Выбирай своё», «Зелёная экономика» и «Цифровая Россия». Реализация первых четырёх стартовала в Алтайском крае в июне, пятый партпроект «Цифровая Россия» единороссы запустили в регионе совсем недавно.

Особое внимание Наталья Кувшинова уделила так называемым инфраструктурным проектам, их четыре. Это «Безопасные дороги», «Городская среда», «Культура малой Родины» и «Детский спорт», в рамках которых в крае ремонтируются дороги и строятся спортивные объекты, благоустраиваются дворы и общественные территории, обновляются сельские дома культуры и городские театры, школьные спортзалы.

Здесь Наталья Кувшинова подробнее остановилась на цифрах.

Благодаря реализации партпроекта «Городская среда» в 42 муниципалитетах края в этом году благоустраивают 55 общественных территорий и 123 дворовых на сумму 813,5 млн рублей, из них более 650 млн рублей — средства федерального бюджета. Работы на всех объектах планируется завершить не позднее 1 октября.

В партпроект «Безопасные дороги» в этом году включены 184 участка дорог регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 479 километров. Кроме того, на алтайских дорогах планируется установить еще пять стационарных камер фото-видеофиксакции, а также два автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств. Продолжается и внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Барнаульской агломерации.

Участниками партпроекта «Культура малой родины» в этом году стали 23 дома культуры, в семи из них проходит текущий ремонт, в остальных появятся новые кресла, звуковое и световое оборудование. Всего на ремонт и оснащение сельских ДК краю выделено 45 млн рублей.

Партпроект «Детский спорт» на этот раз реализуется в 18 муниципалитетах края: восемь школьных спортзалов ремонтируют, еще десять учреждений получили средства на оснащение школьных спортивных клубов. На все это Алтайскому краю выделено около 40 млн рублей. Помимо этого, в Тальменском и Павловском районах строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

«В этом году таким же «инфраструктурным» стал проект «Новая школа» в рамках реализации народной программы «Единой России». Проектом предусмотрен капитальный ремонт школ. В Алтайском крае за два года будет отремонтировано 43 школы, на это региону из федерального бюджета выделено более 2 млрд рублей, — рассказала Наталья Кувшинова. — Стоит отметить ещё одно новое для нас инфраструктурное направление в рамках реализации народной программы. Это модернизация почтовых отделений, в основном сельских. В Алтайском крае в этом году ремонтируют 37 отделений, из них два строят заново из быстровозводимых конструкций. Всего до 2025 года в крае будет отремонтировано 760 отделений «Почты России».

В рамках реализации партпроектов «Историческая память», «Здоровое будущее», «Зелёная экономика», «Крепкая семья», «Старшее поколение», «Чистая страна», «Российское село», «Школа грамотного потребителя» алтайские единороссы проводят самые разные мероприятия — от субботников, патриотических акций, экспертных совещаний до образовательных и праздничных мероприятий.

«В скором времени в регионах может стартовать реализация нового федерального партпроекта — «Za самбо». Сегодня в Алтайском крае этим видом спортивного единоборства занимаются 2,5 тысячи человек, и мы готовы помочь развитию самбо в регионе», — подвела итог Наталья Кувшинова.

Источник: altai-ter.er.ru