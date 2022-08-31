31 августа
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Жизнь

Дороги, школы, дома культуры: алтайские единороссы рассказали о реализации партийных проектов

В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги реализации в городах и селах Алтайского края восемнадцати федеральных партийных проектов. Отчет за первое полугодие 2022 года Президиуму регионального политического совета представила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Наталья Кувшинова.
Наталья Кувшинова.
Фото: «Единая Россия».

Она отметила, что на федеральном уровне взят курс на более узкую специализацию партийных проектов. Так, в начале года Президиум Генсовета партии прекратил реализацию проектов «Народный контроль» и «Локомотивы роста». Функции «Народного контроля» были распределены между всеми партпроектами. При этом появились пять новых проектов: «Защита животного мира», «Предпринимательство», «Выбирай своё», «Зелёная экономика» и «Цифровая Россия». Реализация первых четырёх стартовала в Алтайском крае в июне, пятый партпроект «Цифровая Россия» единороссы запустили в регионе совсем недавно.

Особое внимание Наталья Кувшинова уделила так называемым инфраструктурным проектам, их четыре. Это «Безопасные дороги», «Городская среда», «Культура малой Родины» и «Детский спорт», в рамках которых в крае ремонтируются дороги и строятся спортивные объекты, благоустраиваются дворы и общественные территории, обновляются сельские дома культуры и городские театры, школьные спортзалы.

Здесь Наталья Кувшинова подробнее остановилась на цифрах.

Благодаря реализации партпроекта «Городская среда» в 42 муниципалитетах края в этом году благоустраивают 55 общественных территорий и 123 дворовых на сумму 813,5 млн рублей, из них более 650 млн рублей — средства федерального бюджета. Работы на всех объектах планируется завершить не позднее 1 октября.

В партпроект «Безопасные дороги» в этом году включены 184 участка дорог регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 479 километров. Кроме того, на алтайских дорогах планируется установить еще пять стационарных камер фото-видеофиксакции, а также два автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств. Продолжается и внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Барнаульской агломерации.

Участниками партпроекта «Культура малой родины» в этом году стали 23 дома культуры, в семи из них проходит текущий ремонт, в остальных появятся новые кресла, звуковое и световое оборудование. Всего на ремонт и оснащение сельских ДК краю выделено 45 млн рублей.

Партпроект «Детский спорт» на этот раз реализуется в 18 муниципалитетах края: восемь школьных спортзалов ремонтируют, еще десять учреждений получили средства на оснащение школьных спортивных клубов. На все это Алтайскому краю выделено около 40 млн рублей. Помимо этого, в Тальменском и Павловском районах строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа.

«В этом году таким же «инфраструктурным» стал проект «Новая школа» в рамках реализации народной программы «Единой России». Проектом предусмотрен капитальный ремонт школ. В Алтайском крае за два года будет отремонтировано 43 школы, на это региону из федерального бюджета выделено более 2 млрд рублей, — рассказала Наталья Кувшинова. — Стоит отметить ещё одно новое для нас инфраструктурное направление в рамках реализации народной программы. Это модернизация почтовых отделений, в основном сельских. В Алтайском крае в этом году ремонтируют 37 отделений, из них два строят заново из быстровозводимых конструкций. Всего до 2025 года в крае будет отремонтировано 760 отделений «Почты России».

В рамках реализации партпроектов «Историческая память», «Здоровое будущее», «Зелёная экономика», «Крепкая семья», «Старшее поколение», «Чистая страна», «Российское село», «Школа грамотного потребителя» алтайские единороссы проводят самые разные мероприятия — от субботников, патриотических акций, экспертных совещаний до образовательных и праздничных мероприятий.

«В скором времени в регионах может стартовать реализация нового федерального партпроекта — «Za самбо». Сегодня в Алтайском крае этим видом спортивного единоборства занимаются 2,5 тысячи человек, и мы готовы помочь развитию самбо в регионе», — подвела итог Наталья Кувшинова.

Источник: altai-ter.er.ru

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