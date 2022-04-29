29 апреля
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Жизнь

Дождь, ветер и +32. В Алтайском крае май начнется с жары и гроз

Апрель в Алтайском крае закончится без осадков, а вот в начале мая польют дожди. Какая погода будет 30 апреля — 2 мая, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Тепло, погода, солнцезащитные очки.
Тепло, погода, солнцезащитные очки.
СС0

Погода в Алтайском крае 30 апреля — 2 мая

Ночью 30 апреля в Алтайском крае ожидается температура +8…+13 (местами +2…+7) градусов. А днем возможны +24…+29 градусов. Ветер скоростью до 16 м/с будет дуть с юга. Осадков не прогнозируют.

Ночью 1 мая вероятны +7…+12 (местами +1…+6) градусов, а днем +22…+27 (по югу до +32) градусов. Также преимущественно без осадков.

Ночью 2 мая термометр покажет +11…+16 (местами +3…+8) градусов, а днем +22…+27 (по северо-западу +16…+21) градусов. В регионе также пройдут кратковременные дожди с грозами.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

Погода в Барнауле 30 апреля — 2 мая

Ночью 30 апреля в Барнауле установятся +10…+12 градусов, а днем +25…+27 градусов.

Ночью 1 мая в краевой столице вероятны +8…+10 градусов, а днем +24…+26 градусов.

Оба дня пройдут без осадков.

Ночью 2 мая ожидаются +12…+14 градусов, а днем +22…+24 градуса — с дождем и грозой. Ветер в эти сутки сменится с южного на северо-западный, до 17 м/с.

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