Дожди и грозы. 23 июля в Алтайском крае ожидается ненастная погода

Теплая, но дождливая погода прогнозируется в Алтайском крае 23 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра .

Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов, а по югу — до 30 градусов. В отдельных районах пройдут дожди и грозы. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/с, а при порывах — до 18 м/с.

В ночное время похолодает до 9−14 градусов. Северо-западные районы накроют кратковременных дожди и грозы. Ветер стихнет до 4−9 м/с, но местами его порывы могут достигать скорости до 14 м/с.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая, по прогнозам метеорологов, может продлиться до 25 июля. Кроме того, в нескольких районах наблюдается высокая пожароопасность.