Дождливая пятница. Какая погода ожидает жителей Алтайского края 21 июля

Погода в Алтайском крае 21 июля
Температура ночью от +13 до+18 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура днем от +27 до +32 градусов.Также ожидаются дожди и грозы.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Барнауле 21 июля
Температура ночью от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от +28 до+30 градусов.
Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.