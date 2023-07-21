Дождливая пятница. Какая погода ожидает жителей Алтайского края 21 июля

В Алтайском крае 21 июля ожидаются дожди, грозы, сообщает региональный гидрометцентр.

Барнаул после дождя.

Погода в Алтайском крае 21 июля

Температура ночью от +13 до+18 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Температура днем от +27 до +32 градусов.Также ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле 21 июля

Температура ночью от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от +28 до+30 градусов.

Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.