Два медведя и миллион пузырей. Барнаульская бизнесвумен устроила праздник для ребят с синдромом Дауна: фоторепортаж altapress.ru

Олеся Кравченко — директор фитнесс-клуба «Империя спорта» не в первый раз совмещает руководительскую деятельность с благотворительной. В минувшие выходные в центре внимания оказались люди с синдромом Дауна. Добрые медведи, счастливые гости и немного волшебства с мыльными пузырями — в наших кадрах.

В Барнауле прошел праздник для детей с синдромом Дауна.

Сделать что-то хорошее

Субботним вечером у фитнесс-клуба «Империя спорта» встретились панда и полярный медведь. Наверное, обсуждали, как будут ребятишек для объятий, чтобы никто не остался без внимания.

Тут начали подходить гости — дети и родители. Марине на вид лет 45. Она пришла с сыном Никитой. Ему 17. Он занимается футболом и немного смущается незнакомцев. Прийти на встречу мама с сыном решили сразу.

«Зачем же пропускать веселье. К тому же, тут много знакомых — пообщаемся», — говорит Марина.

Играют песни из мультфильмов. Медведи пляшут как могут. С них берет пример девочка в ярко-желтой куртке. Другая, в розовой, пока стесняется и держится поодаль. Но через несколько минут обе идут в обниматься к пушистым.

В Барнауле прошел праздник для детей с синдромом Дауна. Елизавета Козубенко. В Барнауле прошел праздник для детей с синдромом Дауна. Елизавета Козубенко. В Барнауле прошел праздник для детей с синдромом Дауна. Елизавета Козубенко. В Барнауле прошел праздник для детей с синдромом Дауна. Елизавета Козубенко. В Барнауле прошел праздник для детей с синдромом Дауна. Елизавета Козубенко.

Олеся Кравченко, директор фитнесс-клуба, раздает всем пришедшим воздушные шарики — какой без них праздник.

Она рассказывает: «Однажды я увидела в журнале статью про детей с синдромом Дауна. И сразу подумала, как непросто приходится родителям. В том числе, финансово. В голову пришла идея организовать что-то хорошее. Нашла партнеров. К счастью, никто не отказался. Хотя, такое бывает не всегда».

Чуть тише женщина добавляет, что очень волнуется. Хочет, чтобы всем понравилось.

Час на себя

Мы проходим в небольшой зал. Дети и взрослые садятся на скамейки в ожидании чуда. Наконец в центре комнаты появляется она — повелительница мыльных пузырей.

Следующие минут 20 их было очень, о-о-очень много. Прозрачных, белых и даже разноцветных. А некоторые и вовсе подружатся с огнем в руках кудесницы.

Затем каждый желающий мог оказаться внутри огромного пузыря. Но нужно было не просто насладиться моментом, а загадать желание.

Олеся Кравченко проговорилась: «Хочу, чтобы вы были счастливы, дорогие дети».

Не ясно, как насчет абсолютного счастья, но эстафета уж точно никого не оставила равнодушным. Каждый выполнял спортивные задания по мере сил. Но сполна получал поддержку и аплодисменты.

А вот финал встречи точно был волшебным. Не обделили никого. Маленькие гости получили наборы полезных сладостей и канцелярию, а взрослые — абонемент в фитнесс-клуб «Империя спорта» с полным набором услуг.

«Многим родителям детей с такими особенностями очень сложно выделять средства и время на себя. При этом, если мама вечером придет в зал и час потанцует зумбу, уже будет чувствовать себя гораздо лучше», — считает Олеся.

В Барнауле прошел праздник для детей с синдромом Дауна. Елизавета Козубенко.

Общий призовой фонд составил 50 тыс. рублей. Из них 30 тыс. ушло на абонементы, 20 тыс. — на подарки. Последние обеспечили партнеры праздника.