Дверь за подписку: ТВК «Гранд Арена» и магазин ProfilDoors Маll проводят розыгрыш

Салон дверей ProfilDoors Маll вместе с торгово-выставочным комплексом «Гранд Арена» запустили розыгрыш. Главный приз — фирменное дверное полотно толщиной 36 мм из белого дерева со стеклянной вставкой. Оно отличается ярко выраженной глубокой «брашированной» структурой с лаковой, однотонной глянцевой поверхностью.

Для участия в розыгрыше необходимо: быть подписчиком двух групп «ВКонтакте» — ТВК «Гранд Арена» и ProfilDoors Маll, поставить лайк на публикацию, сделать репост розыгрыша себе на стену.

В салоне ProfilDoors Маll, расположенном в ТВК «Гранд Арена», на площади в 120 кв. м можно найти двери в классическом или современном стиле. Ассортимент салона включает в себя:

широкий модельный ряд межкомнатных дверей разной ценовой категории;

различные системы открывания межкомнатных дверей;

инновационные решения дверного погонажа: моноблок EXPORT; REVERSE;

алюминиевые межкомнатные двери и раздвижные перегородки;

двери нестандартных размеров и специального назначения;

современную и качественную фурнитуру;

напольные плинтусы и стеновые панели.

Добавим, что ProfilDoors является одним из крупнейших производителей межкомнатных дверей. Наряду со стандартными технологическими процессами по изготовлению выпускаемой продукции ключевое значение здесь уделяется собственным разработкам.

ТВК ГРАНД АRENA Павловский тракт, 180

Ежедневно, с 10:00 до 20:00

grandarena-tvk.ru

vk.com/grand_arena_brn

*Модель 2.51 STP 800*2000 ПО Pine White Glossy, стекло Дождь Белый. Срок проведения розыгрыша: 18.04.22 по 02.05.22. Итоги — 02.05.22. Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ProfilDoors Маll — Профиль Дорс Молл. EXPORT — Экпорт. REVERSE — Риверс.