Двойной праздник: Алибасов рассказал подробности свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Как уже сообщал altapress.ru 20 ноября 71-летний Бари Алибасов и 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина стали официально стали мужем и женой. Молодожены расписались в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы. Вместе с ними в брак вступали личный помощник продюсера Сергей Моцарь и его избранница Виктория Семенюта. Об этом Алибасов рассказал в своем Instagram.

Бракосочетание прошло в узком кругу. «На торжественном событии присутствовали близкие и друзья супружеских пар, поклонники группы „НАНА“, а также внук Лидии Федосеевой-Шукшиной Макар, у которого в этот день состоялся двойной праздник — свадьба бабушки и его День Рождения. После официальной части, супруги и гости отправились в ресторан, где шумно и весело отметили празднества, бурно танцевали и делились праздничным настроением», — говорится в сообщении на странице Алибасова.

Ранее продюсер не раз заявил, что считает свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину самым близким человеком. Он подчеркнул, что зародившиеся в 1994 году чувства к ней до сих пор не остыли. По его словам, он «никогда и ни с кем не испытывал такой душевной близости, а также искренности и доверия», как с актрисой, пишет портал News.ru.

В свою очередь, Шукшина рассказала, что её внуки уже давно считают Алибасова своим дедушкой. При этом она отметила, что решение сыграть свадьбу вновь они принимали вместе.