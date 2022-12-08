8 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Двух человек спасли из огня алтайские пожарные

Двух человек спали пожарные в Заринске и селе Заринского района утром 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Алтайском краю.

Двух человек спасли из огня алтайские пожарные
Двух человек спасли из огня алтайские пожарные
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Село Сосновка

Первое сообщение о пожаре поступило в 5:33. Горел жилой дом в селе Сосновка. Очевидцы рассказали, что в нем жил пожилой человек с особенностями здоровья.

Первыми к месту пожара прибыли добровольцы СПК «Фрунзе». Водитель Николай Чирков обследовал горящий дом и обнаружил в одной из комнат хозяина дома без сознания. Он вывел его на свежий воздух.

Возгорание оперативно ликвидировали на небольшой площади.

Заринск

В этот же день произошел пожар в жилом доме в Заринске. На вызов прибыло подразделение, спасателям доложили, что внутри находится женщина.

«В ходе разведки созданным звеном газодымозащитной службы из задымленного строения была спасена женщина», — сообщили в ведомстве.

Пожар локализовали на площади порядка 120 кв. м.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость