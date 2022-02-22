9,22 млрд рублей взыскано с должников — такой главный итог работы управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю в 2021 году. Сколько человек удалось заставить расплатиться и что делать, если с вас случайно списали деньги — в материале altapress.ru.

Общая статистика

Почти на миллиард рублей увеличилось взыскание задолженностей по сравнению с 2020 годом.

2,5 млрд рублей — взыскано с начала 2022 года (на 4 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Возбуждено исполнительных производств: 1 млн 098 тыс. — в 2021 году. 997 тыс. — в 2020 году.

Статистика ФССП. altapress.ru.

Такое увеличение начальник службы судебных приставов объяснил комплексной работой.

Дмитрий Лабутин,

руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:

— Для себя эту работу делим на две части: классические меры и электронное исполнение. Классические меры — это всем известный арест имущества. Только за 2021 год он применялся более 17 тыс. раз.

8 тыс. человек погасили задолженность на сумму 900 млн рублей после того, как им сообщили, что приставы будут оценивать их имущество. 777 млн рублей — в 2020 году.

Статистика ФССП. altapress.ru.

Правда, в 2020 году «классическая» работа выполнялась не в полной мере: из-за пандемии выход судебных приставов по месту жительства был ограничен. Зато ничего не мешало приставам при электронном исполнении. В распоряжении службы — оперативная информация об открытых счетах и зарегистрированном имуществе должников. Взыскание происходит более оперативно.

327 автотранспортных средств на сумму 92,1 млн рублей арестовано.

Двух должников, уклоняющихся от уплаты по кредитам, привлекли к уголовной ответственности.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

Алименты

Всего ограничение на выезд из России получили: 150 тыс. граждан в 2020 году. 198 тыс. граждан в 2021 году (это как население Бийска — Прим. ред.). Взыскали 571 млн рублей — из них 10 млн за долги по алиментам.

В розыске с прошлого года остается тысяча граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. По итогам 2021 года «безвестно отсутствующими» признаны восемь человек — на два больше, чем в предыдущем. Их дети по решению суда начали получать пенсию по потере кормильца.

Дмитрий Лабутин,

руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:

— Прячутся или действительно пропали эти люди — по-разному бывает. Был один случай: после того, как человека признали безвестно отсутствующим и аннулировали все документы, паспорт, он появился, сказал «Вот же я!» и стал регулярно оплачивать задолженность.

Игрушка. Плюшевый медведь. pixabay.com.

577,4 млн рублей — общая взысканная сумма алиментных платежей в 2021 году. В 77% случаев дети получают алименты регулярно.

Единичны случаи, когда дети уклоняются от уплаты алиментов родителям. «По разным причинам — некоторые имеют инвалидность, которая, к сожалению, действительно не позволяет работать в полной мере, кто-то ведет асоциальный образ жизни», — объясняет Дмитрий Лабутин.

Должников по алиментам разыскано: 1029 человек в 2021 году. 784 человек в 2020 году.

Судебные приставы. r22.fssp.gov.ru

Служба судебных приставов продолжает работать над пилотным проектом трудоустройства должников по алиментам.

Дмитрий Лабутин,

руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:

— Совместно с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае мы провели исследование и выяснили, что основная проблема неработающих должников — отсутствие информации. Он нуждается в знании того, где есть работа, подходящая его специальности, или, наоборот, — хочет трудоустроиться, но нет образования, и человек не понимает, что нужно сделать, чтобы переучиться. Мы помогаем. За счет этого получилось трудоустроить 290 граждан. Я думаю, что для одного года — неплохой результат. Вообще мы боремся за каждого ребенка, который должен получать алименты регулярно.

Судебные приставы. открытые источники в интернете

Новые права должников

Прожиточный минимум оставляют себе

С 1 февраля вступили в силу изменения, которые позволяют должникам сохранять у себя доходы в размере прожиточного минимума. При этом не каждый сможет воспользоваться этим правом. Его не предоставят тем, кто не выплачивает уголовный штраф, не исполняет обязательства по алиментам и не возмещает ущерб по потере кормильца при совершении преступления.

70 заявлений от должников на получение этого права уже находятся на рассмотрении.

Могут пожаловаться приставам на коллекторов

Судебные приставы выдают лицензии и контролируют юридические организации коллекторов. Разрешение на профессиональное взыскание есть только у четырех организаций в Алтайском крае.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Дмитрий Лабутин,

руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:

— Граждане, которые считают, что им слишком часто звонят или беспокоят в неустановленное время, обращаются к нам с заявлением. Рассматриваем их и проводим административное расследование — действительно ли не соблюдаются условия?

65 нарушений работы лицензированных коллекторских организаций было выявлено в 2021 году. 2,1 млн рублей административного штрафа были назначены. Они практически полностью оплачены.

Что делать , если с меня списали чужие долги? Например , долги моего полного тезки?

Дмитрий Лабутин,

руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:

— В случае, если каким-то образом произошла такая ситуация, нужно подать письменное обращение в любой отдел судебных приставов на территории России или заполнить его на «Госуслугах». Вопрос рассмотрят не позднее двух дней.

Статистика ФССП. altapress.ru.

Что происходит с долгами «Барнаулкапстроя»?

Дмитрий Лабутин,

руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:

— «Барнаулкапстрой» при взыскании погасил задолженности в полном объеме. Осталось исполнительное производство неимущественного характера, при котором необходимо устранить недоделки в уже сданных квартирах.

Дети и зарплата

348 детям-сиротам из Алейска, Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Рубцовска, Славгорода, Ярового предоставили жилье по суду.

165 млн рублей — взысканная сумма задолженностей по заработной плате в 2021 году.