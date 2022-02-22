Общая статистика
Почти на миллиард рублей увеличилось взыскание задолженностей по сравнению с 2020 годом.
2,5 млрд рублей — взыскано с начала 2022 года (на 4 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).
Возбуждено исполнительных производств:
1 млн 098 тыс. — в 2021 году.
997 тыс. — в 2020 году.
Такое увеличение начальник службы судебных приставов объяснил комплексной работой.
Дмитрий Лабутин,
руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:
— Для себя эту работу делим на две части: классические меры и электронное исполнение. Классические меры — это всем известный арест имущества. Только за 2021 год он применялся более 17 тыс. раз.
8 тыс. человек погасили задолженность на сумму 900 млн рублей после того, как им сообщили, что приставы будут оценивать их имущество.
777 млн рублей — в 2020 году.
Правда, в 2020 году «классическая» работа выполнялась не в полной мере: из-за пандемии выход судебных приставов по месту жительства был ограничен. Зато ничего не мешало приставам при электронном исполнении. В распоряжении службы — оперативная информация об открытых счетах и зарегистрированном имуществе должников. Взыскание происходит более оперативно.
327 автотранспортных средств на сумму 92,1 млн рублей арестовано.
Двух должников, уклоняющихся от уплаты по кредитам, привлекли к уголовной ответственности.
Алименты
Всего ограничение на выезд из России получили:
150 тыс. граждан в 2020 году.
198 тыс. граждан в 2021 году (это как население Бийска — Прим. ред.). Взыскали 571 млн рублей — из них 10 млн за долги по алиментам.
В розыске с прошлого года остается тысяча граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. По итогам 2021 года «безвестно отсутствующими» признаны восемь человек — на два больше, чем в предыдущем. Их дети по решению суда начали получать пенсию по потере кормильца.
Дмитрий Лабутин,
руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:
— Прячутся или действительно пропали эти люди — по-разному бывает. Был один случай: после того, как человека признали безвестно отсутствующим и аннулировали все документы, паспорт, он появился, сказал «Вот же я!» и стал регулярно оплачивать задолженность.
577,4 млн рублей — общая взысканная сумма алиментных платежей в 2021 году.
В 77% случаев дети получают алименты регулярно.
Единичны случаи, когда дети уклоняются от уплаты алиментов родителям. «По разным причинам — некоторые имеют инвалидность, которая, к сожалению, действительно не позволяет работать в полной мере, кто-то ведет асоциальный образ жизни», — объясняет Дмитрий Лабутин.
Должников по алиментам разыскано:
1029 человек в 2021 году.
784 человек в 2020 году.
Служба судебных приставов продолжает работать над пилотным проектом трудоустройства должников по алиментам.
Дмитрий Лабутин,
руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:
— Совместно с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае мы провели исследование и выяснили, что основная проблема неработающих должников — отсутствие информации. Он нуждается в знании того, где есть работа, подходящая его специальности, или, наоборот, — хочет трудоустроиться, но нет образования, и человек не понимает, что нужно сделать, чтобы переучиться. Мы помогаем. За счет этого получилось трудоустроить 290 граждан. Я думаю, что для одного года — неплохой результат. Вообще мы боремся за каждого ребенка, который должен получать алименты регулярно.
Новые права должников
Прожиточный минимум оставляют себе
С 1 февраля вступили в силу изменения, которые позволяют должникам сохранять у себя доходы в размере прожиточного минимума. При этом не каждый сможет воспользоваться этим правом. Его не предоставят тем, кто не выплачивает уголовный штраф, не исполняет обязательства по алиментам и не возмещает ущерб по потере кормильца при совершении преступления.
70 заявлений от должников на получение этого права уже находятся на рассмотрении.
Могут пожаловаться приставам на коллекторов
Судебные приставы выдают лицензии и контролируют юридические организации коллекторов. Разрешение на профессиональное взыскание есть только у четырех организаций в Алтайском крае.
Дмитрий Лабутин,
руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:
— Граждане, которые считают, что им слишком часто звонят или беспокоят в неустановленное время, обращаются к нам с заявлением. Рассматриваем их и проводим административное расследование — действительно ли не соблюдаются условия?
65 нарушений работы лицензированных коллекторских организаций было выявлено в 2021 году.
2,1 млн рублей административного штрафа были назначены. Они практически полностью оплачены.
Что делать, если с меня списали чужие долги? Например, долги моего полного тезки?
Дмитрий Лабутин,
руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:
— В случае, если каким-то образом произошла такая ситуация, нужно подать письменное обращение в любой отдел судебных приставов на территории России или заполнить его на «Госуслугах». Вопрос рассмотрят не позднее двух дней.
Что происходит с долгами «Барнаулкапстроя»?
Дмитрий Лабутин,
руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю:
— «Барнаулкапстрой» при взыскании погасил задолженности в полном объеме. Осталось исполнительное производство неимущественного характера, при котором необходимо устранить недоделки в уже сданных квартирах.
Дети и зарплата
348 детям-сиротам из Алейска, Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Рубцовска, Славгорода, Ярового предоставили жилье по суду.
165 млн рублей — взысканная сумма задолженностей по заработной плате в 2021 году.