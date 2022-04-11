«Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию на Донбассе.

О создании штаба, главной задачей которого станет синхронизация законодательства ЛДНР и РФ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки на Донбасс и встречи с главами Донецка и Луганска Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником . Возглавит работу штаба Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова .

«В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям, мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению. В данном случае „Единая Россия“ выступает плечом поддержки в решении этого вопроса», — сказал Андрей Турчак.

Он также напомнил, что за полтора месяца с начала ведения специальной военной операции на Украине «Единая Россия» наладила регулярные поставки гуманитарной помощи и в составе колонн МЧС практически ежедневно направляет их на освобожденные территории. Всего за это время региональные отделения партии со всей страны собрали более 3500 тонн продуктов, воды, предметов первой необходимости, бытовой химии, одежды, обуви и стройматериалов, а также лекарств.

Гуманитарный груз для отправки на Донбасс сформировали и в Барнауле. Гречку, горох, перловку, пшено, рис, манку, сахар, тушенку, растительное масло и печенье предоставила группа компаний «Союз». Всего 13 тонн продуктов питания.

«Многие предприятия и жители Барнаула готовы оказать помощь Донбассу, поддержать наших бойцов. Мы получаем много звонков с такими предложениями. Номенклатуру необходимых товаров ГУ МЧС России по Алтайскому краю будет доводить до нас. Барнаульское местное отделение „Единой России“ считает гуманитарную миссию ключевой», — отметил глава города и барнаульских единороссов Вячеслав Франк.

Чтобы преодолеть последствия длительного отсутствия поставок гуманитарных грузов, «Единая Россия» открыла центр помощи в Мариуполе. Ежедневно сюда обращаются порядка 6 тысяч человек. Здесь организован пункт медпомощи, работает полевая кухня, можно зарядить телефон и получить сим-карту.

«Мы дошли до того, что какие-то продукты не нужно завозить. Например, хлеб. В Мариуполе нашли пекарню, завезли муку, соль, дрожжи. И уже выпекаем хлеб там. На это нужно время, но логистику мы отстраиваем», — сообщил Андрей Турчак.

Несколько сотен волонтеров центра раздают гуманитарную помощь. За 13 дней жителям передано больше 52 тысяч продуктовых наборов, 142 тысячи буханок хлеба и почти 300 тысяч литров воды. Помощь получают и жители левобережных районов Мариуполя, куда еще недавно продукты и воду возить было невозможно.

Активно помогают беженцам и эвакуированным жителям активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Они развернули два полевых лагеря — в освобожденных поселке Володарское и селе Безыменное. В них уже работает 50 волонтеров и прибудут еще 50. Это медики, психологи и специалисты с большим опытом помощи в условиях ЧС.

Для поиска пропавших родственников работает сайт poisk-mariupol.ru. За несколько дней на него поступило почти 4 тысячи заявок. Данные о пропавших проверяются волонтерами на предмет их прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе.

Больше месяца в больницах Донбасса работают медики под руководством председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Хубезова. Накануне он после недельного перерыва вернулся в Луганск с очередной бригадой врачей, в составе которой хирурги и травматологи, реаниматолог и стоматолог. Для работы в ДНР прибыли еще 10 врачей — это хирурги, медсестры, фельдшеры и анестезиологи из Москвы, Московской, Волгоградской и Тюменской областей, Алтайского края, Нижнего Новгорода, Рязани и Магадана. Таким образом, коллективам медучреждений народных республик помогают больше 50 медиков из России.