«Единая Россия» установила Парту Героя в барнаульской гимназии № 27

Особенную парту в кабинете истории установили воспитанники военно-патриотического клуба «Сибирь». Первыми за нее сели ученики 9 «А» класса Руслан Бондарев и Ксения Быкова, которые отличились в учебе.

— Я очень благодарен за то, что мне выпала честь сесть за Парту Героя Советского Союза Владимира Ефимовича Смирнова. Я горжусь этим, обещаю отлично учиться и активнее участвовать в жизни школы, — пообещал Руслан Бондарев.

Ученики гимназии № 27 хорошо знают о подвиге фронтовика, благодаря школьному музею и патриотическим мероприятиям, направленным на сохранение памяти о Герое. Ему всегда будет 18 лет, говорят в гимназии, поскольку он погиб в этом возрасте.

Командир отделения отдельного лыжного батальона 9-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии старший сержант Владимир Ефимович Смирнов особо отличился в боях за освобождение Лиозненского района Витебской области Белоруссии. 14 ноября 1943 года в бою за высоту у деревни Шумшино он неожиданно обнаружил сидевшего в засаде вражеского пулеметчика, собиравшегося открыть огонь, бросился на пулемет и закрыл его своим телом. Тем самым красноармеец прикрыл роту от флангового огня противника. Владимир Ефимович похоронен недалеко от места гибели. Звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно.

— Гимназия № 27 не случайно стала первым образовательным учреждением Алтайского края, где появилась Парта Героя. Когда речь идет о сохранении исторической памяти, мы должны понимать, что помнит только тот, кто знает. В гимназии для этого сделано очень много. Пусть Парта Героя, за которой сидят лучшие ученики, станет еще одним символом гимназии, как и ее музей. Давайте все вместе будем достойны памяти героев, — отметила координатор партпроекта «Новая школа» в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева.

Напомним, образовательный проект «Парта Героя», который «Единая Россия» запустила в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.