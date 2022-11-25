«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние ёлки и поздравит военнослужащих на передовой

Новый год — праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские ёлки. Не с размахом, скромно, но всё это было, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Да, дорогостоящие корпоративы с участием звёзд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские ёлки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей, — отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения «Единой России», рекомендовано пригласить на губернаторские ёлки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная «Ёлка желаний», отметил он.

— И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома, — сообщил Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов.

— Практически половина от всего объема гуманитарной помощи, направленной Алтайским краем в Донбасс, была собрана и доставлена людям при непосредственном участии партии. Это продукты питания, товары первой необходимости, канцелярские принадлежности, книги и одежда для школьников, — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Иван Гладких.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.