18 октября
﻿
Жизнь

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет за «Почтой России» исключительное право на доставку пенсий

Инициатива призвана поддержать национальную почтовую службу и сделать процесс доставки пенсий более стабильным и надежным

Почта России
Почта России
Фото: пресс-служба "Единой России"

Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с «Почтой России» занимаются частные компании. Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту, — пояснил он.

Кроме того, частники избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще — в крупных городах и густонаселенных районах. Тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории, указал он.

— Делая «Почту России» единым оператором доставки пенсий, мы устраняем эту несправедливость и наводим порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов. А пенсионеры — дополнительные гарантии, что пенсия будет доставлена им вовремя и при любых обстоятельствах, — подчеркнул он.

Напомним, ранее «Единая Россия» выступила с предложением о реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении функциональных возможностей «Почты России». Инициативу поддержал Президент Владимир Путин. Он поручил Кабмину обеспечить модернизацию более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности в 2022—2025 годах. В результате была сформирована программа, реализация которой находится на контроле «Единой России».

— Модернизация почтовых отделений стала новым для нас инфраструктурным направлением в рамках реализации народной программы партии. В Алтайском крае в этом году будет обновлено 37 отделений, из них два строятся заново из быстровозводимых конструкций — в селе Налобиха Косихинского района и селе Нижнекаменка Алтайского района. Всего до 2025 года в крае будет модернизировано 760 отделений «Почты России». Помимо основных услуг в обновленных отделениях клиенты смогут подтверждать учетную запись на портале Госуслуг, бесплатно пользоваться медицинскими приборами для самодиагностики, — рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость