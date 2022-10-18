«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет за «Почтой России» исключительное право на доставку пенсий

Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с «Почтой России» занимаются частные компании. Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно, отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

— Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту, — пояснил он.

Кроме того, частники избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще — в крупных городах и густонаселенных районах. Тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории, указал он.

— Делая «Почту России» единым оператором доставки пенсий, мы устраняем эту несправедливость и наводим порядок в этой сфере. Почта получит 1,5 миллиона новых клиентов. А пенсионеры — дополнительные гарантии, что пенсия будет доставлена им вовремя и при любых обстоятельствах, — подчеркнул он.

Напомним, ранее «Единая Россия» выступила с предложением о реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении функциональных возможностей «Почты России». Инициативу поддержал Президент Владимир Путин. Он поручил Кабмину обеспечить модернизацию более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности в 2022—2025 годах. В результате была сформирована программа, реализация которой находится на контроле «Единой России».