4 апреля
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Жизнь

«Единая Россия» законодательно закрепит меры поддержки медицинских работников в Алтайском крае

Закон поможет снизить остроту кадровой проблемы в здравоохранении, считают разработчики

Здравоохранение Алтайского края.
Здравоохранение Алтайского края.
Фото: пресс-служба "Единой России"

Президиум Регионального политсовета партии на заседании 30 марта поручил фракции «Единая Россия» в АКЗС приступить к работе над законом о поддержке медицинских работников в Алтайском крае. В нем будут закреплены реальные меры поддержки медиков.

«В связи со сложной ситуацией, вызванной пандемией, наша фракция выступала с инициативой принять закон о статусе медицинского работника в крае. Работа над ним была включена в план законотворческой деятельности на первое полугодие 2022 года. В ходе заседания Правительства Алтайского края министр здравоохранения Дмитрий Попов анонсировал серьезные меры поддержки медицинских работников. Считаем, что они должны быть закреплены законодательно», — обратился к президиуму заместитель председателя АКЗС, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько.

Губернатор Виктор Томенко поддержал предложение и выразил готовность краевого правительства работать над будущим законом совместно с депутатами.

«Нужно акцентировать внимание не на статусе, а на конкретных мерах поддержки медиков. Привлечение и сохранение медицинских работников в отрасли здравоохранения — важнейшие задачи, которые должны быть отражены в законе. Правительством региона разработан комплекс мер поддержки, направленный на обеспечение нашей медицины кадрами. Необходимо, чтобы эти и иные вопросы, касающиеся медицинских работников региона, были закреплены на уровне краевого закона», — подчеркнул губернатор.

Председатель АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко также поддержал предложение.

«Меры социальной поддержки медицинских работников на территории Алтайского края нужно возвести в ранг закона. Президиум Регионального политсовета поручает фракции „Единая Россия“ в краевом Заксобрании вместе с профильным комитетом приступить к активной работе над законопроектом», — заключил Александр Романенко.

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