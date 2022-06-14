14 июня
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Жизнь

Единороссы Барнаула отправили на Донбасс гуманитарный груз

В отправке приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Барнаула Вячеслав Франк, депутаты фракции «Единая Россия» Барнаульской городской Думы.

Единороссы Барнаула отправили на Донбасс гуманитарный груз .
Единороссы Барнаула отправили на Донбасс гуманитарный груз .
Фото: пресс-служба "Единой Росии"

Виктор Томенко отметил, что Россия проводит независимую политику и последовательно защищает свои интересы на международной арене. Сегодня наша страна противостоит силам, угрожающим национальной безопасности.

«Особенно сложная обстановка сложилась на Донбассе. Многие российские регионы стремятся помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Формируют помощь, отправляются туда целыми коллективами, находятся всегда на связи с жителями Донбасса. Не остается в стороне и Алтайский край. В ближайшее время очередной гуманитарный конвой из Барнаула отправится с помощью на Донбасс. Как вы уже знаете, мы взяли шефство над Славяносербским районом Луганской Народной Республики. Делегация руководителей побывала там, намечены планы по восстановлению инфраструктуры жилья, социальных объектов», — сообщил участникам мероприятия глава региона.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов напомнил, что это не первый груз, который активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» направляют жителям ДНР и ЛНР.

«В апреле этого года из Барнаула было отправлено почти 33 тонны продуктов питания, также порядка 30 тысяч упаковок семян, собранных активистами Барнаульского местного отделения „Единой России“ в рамках проекта „Добрый сад“. На этот раз в помощь Донбассу отправляется партия круп (гречка, рис, горох), общим весом 19,5 тонн», — рассказал единоросс.

Ранее барнаульцами на Донбасс отправлены уже десятки тонн гуманитарной помощи. Активное участие в ее формировании приняли строительная компания «Союз» (директор Владимир Отмашкин), Барнаульский молочный комбинат (руководитель Гарри Шония) и еще десятки предприятий краевой столицы, а также тысячи горожан.

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