Единороссы Барнаула отправили на Донбасс гуманитарный груз .

Виктор Томенко отметил, что Россия проводит независимую политику и последовательно защищает свои интересы на международной арене. Сегодня наша страна противостоит силам, угрожающим национальной безопасности.

«Особенно сложная обстановка сложилась на Донбассе. Многие российские регионы стремятся помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Формируют помощь, отправляются туда целыми коллективами, находятся всегда на связи с жителями Донбасса. Не остается в стороне и Алтайский край. В ближайшее время очередной гуманитарный конвой из Барнаула отправится с помощью на Донбасс. Как вы уже знаете, мы взяли шефство над Славяносербским районом Луганской Народной Республики. Делегация руководителей побывала там, намечены планы по восстановлению инфраструктуры жилья, социальных объектов», — сообщил участникам мероприятия глава региона.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов напомнил, что это не первый груз, который активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» направляют жителям ДНР и ЛНР.

«В апреле этого года из Барнаула было отправлено почти 33 тонны продуктов питания, также порядка 30 тысяч упаковок семян, собранных активистами Барнаульского местного отделения „Единой России“ в рамках проекта „Добрый сад“. На этот раз в помощь Донбассу отправляется партия круп (гречка, рис, горох), общим весом 19,5 тонн», — рассказал единоросс.

Ранее барнаульцами на Донбасс отправлены уже десятки тонн гуманитарной помощи. Активное участие в ее формировании приняли строительная компания «Союз» (директор Владимир Отмашкин), Барнаульский молочный комбинат (руководитель Гарри Шония) и еще десятки предприятий краевой столицы, а также тысячи горожан.