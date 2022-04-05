5 апреля
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Жизнь

Единороссы отправили в санаторий детей алтайских военнослужащих

Региональное отделение «Единой России» приобрело путевки в санаторий «Сосновый бор» для детей из многодетных семей, чьи отцы принимают участие в спецоперации на Украине.

Единороссы отправили в санаторий детей алтайских военнослужащих.
Единороссы отправили в санаторий детей алтайских военнослужащих.
Фото: пресс-служба "Единой России"

Дети военнослужащих приехали в санаторий из разных уголков Алтайского края на неделю. С ними встретился секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

«Инициатива поддержать семьи ребят, участвующих в спецоперации, исходила от министерства социальной защиты Алтайского края. Я бы хотел поблагодарить краевой союз организаций профсоюзов и руководителя санатория Николая Ушакова за то, что дали детям возможность отдохнуть и поправить здоровье. Мы встретились с детьми, они прекрасно себя чувствуют, весело проводят время. В этом им помогают ребята из студенческого отряда „Аврора“. Кроме того, в „Сосновом бору“ сейчас проходят санаторное лечение жены военнослужащих с маленькими детьми», — рассказал Александр Романенко.

Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
Фото: пресс-служба «Единой России»

Секретарь регионального отделения «Единой России» напомнил, что в марте при поддержке партии из Алейска на границу с Украиной отправился большегруз с посылками для алтайских военнослужащих в рамках акции «Весточка из дома». Неделю назад машина прибыла в пункт назначения — Брянскую область. Оттуда посылки распределили по местам дислокации алтайских военнослужащих.

На оперативном совещании в правительстве Алтайского края 4 апреля губернатор Виктор Томенко поручил министерству финансов и министерству социальной защиты выплатить из резервных средств краевого бюджета по 1 миллиону рублей семьям военнослужащих, погибших на Украине. Виктор Томенко сообщил, что эта инициатива была высказана на прошлой неделе в ходе Президиума Регионального политсовета «Единой России».

Александр Романенко добавил, что партия отслеживает, в какой жизненной ситуации находятся семьи алтайских военнослужащих, участвующих в спецоперации, и готова прийти на помощь в случае необходимости. Кроме этого, «Единая Россия» в Алтайском крае продолжает сбор средств в помощь жителям ДНР и ЛНР. В нем могут принять участие все желающие.

Единороссы отправили в санаторий детей алтайских военнослужащих.
Единороссы отправили в санаторий детей алтайских военнослужащих.
Фото: пресс-служба «Единой России»

Реквизиты для сбора средств:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

  • ИНН 2225056528
  • КПП 222401001
  • Расчётный счёт 40703.810.8.02000001064
  • БИК 040173604
  • Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
  • Корр. счёт 30101.810.2.00000000604

Назначение платежа для юридических лиц:

  • «Добровольное пожертвование на реализацию программ (проектов) помощи беженцам/вынужденным переселенцам. Без налога (НДС)»

Назначение платежа для физических лиц:

  • «Добровольное пожертвование на программу помощи вынужденным переселенцам ФИО, дата рождения, серия номер паспорта, адрес регистрации, гражданство Без налога (НДС)»
  • Новости компаний
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