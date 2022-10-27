27 октября
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Жизнь

Эко-активист очистил набережную Барнаулки от мусора: вывез 15 столитровых мешков

Эко-активист Чистомен провел рейды по замусоренным местам краевой столицы. Он очистил берег Барнаулки, сообщает Barnaul 22.

Мусор.
Мусор.
Чистомен Барнальский.

Чистомен рассказал, что собрал около Барнаулки 15 столитровых мешков с мусором.

В основном это были бутылки, упаковки от сока, фантики, мешки и бытовые отходы. Предположительно, их оставили после себя отдыхающие.

Ранее неравнодушие жители жаловались на загрязненный лес рядом с Пограничным управлением ФСБ России по региону.

Активист призвал убрать мусор, но никто не среагировал. Он написал заявление в полицию.

В результате, 27 октября территорию очистили. Этим занялась Алтайская таможня, которой принадлежит участок.

Ранее уборку около многоквартирного дома провели в Бийске.

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