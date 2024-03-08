8 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Эксперт назвала способ накачать кубики пресса без тренажерного зала

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала, пишет Men Today.

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
CC0

Эксперт рекомендовала регулярно выполнять упражнение вертикальные ножницы.

Нужно лечь на пол, выпрямить ноги. Потом поднять одновременно поднять ноги и голову. После чего поднять правую ногу выше, а левую опустить ниже. И поменять положение ног, указывает Lenta.ru.

Между тем названы фрукты, которые помогут стать стройной. Диетологи относят фрукты к полезным продуктам, но в период снижения веса злоупотреблять ими не стоит.

Так, фрукты с высоким содержанием сахара приносят больше вреда, чем пользы. Для фигуры и здоровья лучше отказаться от дыни, манго и ананаса. И даже свежезамороженные напичкают организм ненужными "подводными камнями".

Вместо них в рацион необходимо добавить ягоды.

Наряду с ягодами необходимо есть рыбу, креветки, мясо куриц и индейки — грудки.

Обязательно нужно есть овощи.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость