Эксперт назвала способ накачать кубики пресса без тренажерного зала

Эксперт рекомендовала регулярно выполнять упражнение вертикальные ножницы.

Нужно лечь на пол, выпрямить ноги. Потом поднять одновременно поднять ноги и голову. После чего поднять правую ногу выше, а левую опустить ниже. И поменять положение ног, указывает Lenta.ru.

Между тем названы фрукты, которые помогут стать стройной. Диетологи относят фрукты к полезным продуктам, но в период снижения веса злоупотреблять ими не стоит.

Так, фрукты с высоким содержанием сахара приносят больше вреда, чем пользы. Для фигуры и здоровья лучше отказаться от дыни, манго и ананаса. И даже свежезамороженные напичкают организм ненужными "подводными камнями".

Вместо них в рацион необходимо добавить ягоды.

Наряду с ягодами необходимо есть рыбу, креветки, мясо куриц и индейки — грудки.

Обязательно нужно есть овощи.

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