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Жизнь

Эксперт: при каких условиях можно выйти на пенсию по «старому» пенсионному возрасту

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, как выйти на пенсию по «старому» пенсионному возрасту — то есть в 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0
1
При каких условиях можно выйти на пенсию по «старому» пенсионному возрасту?

Сорокина подчеркнула агентству «Прайм», что выйти на пенсию по «старому» пенсионному возрасту можно при наличии определенного страхового стажа. У мужчин он должен составлять не меньше 42 лет, а у женщин — не меньше 37 лет.

«Важно отметить, что в системах накопительной и негосударственной пенсии действует „старый“ пенсионный возраст — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но многие россияне забывают или откладывают обращение в ПФР и негосударственные пенсионные фонды для получения соответствующих выплат», — заметила эксперт.

2
Кто может выйти на пенсию по прежнему пенсионному возрасту?

По словам Сорокиной, прежний пенсионный возраст сохраняется у россиян, которые имеют право на ее досрочное назначение — к примеру, тех, кто работал в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.

Отмечается, что при этом работодатели должны уплачивать за них дополнительные страховые взносы по специальным тарифам.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

«Пониженный возраст предусмотрен и для обладателей северного стажа — они вправе выйти на пенсию на 5 лет раньше, чем остальные, при наличии необходимого уровня пенсионных коэффициентов и 15/20 лет стажа работы в районах соответственно Крайнего Севера или приравненных к нему территориях», — добавила доцент экономического факультета РУДН.

Кроме того, стать пенсионерами досрочно в 2022 году могут педагоги, врачи и актеры, если их стаж — 30 лет (у мужчин) и 25 (у женщин).

3
А во сколько лет на пенсию могут выйти многодетные матери?

Да. Матери, воспитавшие от трех детей, могут получать пенсию в возрасте от 50 до 57 лет, а от пяти и более детей — в 50 лет.

Ребенок, мама.
Ребенок, мама.
Открытые источники в Интернете (СС0)
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