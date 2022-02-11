Эксперт: при каких условиях можно выйти на пенсию по «старому» пенсионному возрасту

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Кто может выйти на пенсию по прежнему пенсионному возрасту?

По словам Сорокиной, прежний пенсионный возраст сохраняется у россиян, которые имеют право на ее досрочное назначение — к примеру, тех, кто работал в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.

Отмечается, что при этом работодатели должны уплачивать за них дополнительные страховые взносы по специальным тарифам.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

«Пониженный возраст предусмотрен и для обладателей северного стажа — они вправе выйти на пенсию на 5 лет раньше, чем остальные, при наличии необходимого уровня пенсионных коэффициентов и 15/20 лет стажа работы в районах соответственно Крайнего Севера или приравненных к нему территориях», — добавила доцент экономического факультета РУДН.

Кроме того, стать пенсионерами досрочно в 2022 году могут педагоги, врачи и актеры, если их стаж — 30 лет (у мужчин) и 25 (у женщин).