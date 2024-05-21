Эксперты обсудили проблему зависимости современных детей от гаджетов

Участниками сессии стали около 20 экспертов из разных сфер: врачи, педагоги, родители, разработчики мобильных приложений, представители партии «Новые люди» и общественники. На протяжении 6 часов участники генерировали идеи по гармоничному внедрению современных потребительских технологий в жизнь человека, снижению зависимости людей от гаджетов, а также формированию культуры потребления контента и использования мобильных устройств.

В начале встречи эксперты обсудили пугающую статистику по зависимости россиян от гаджетов: согласно исследованиям, около 40% современных людей наблюдают у себя зависимость от смартфона. Особенно актуальна проблема среди молодёжи. В среднем, современный человек проводит за экраном смартфона 4 часа в день, среди подростков этот показатель достигает 6 часов.

Форсайт-сессия по экологичному потреблению современных технологий в обществе. Фото: Максим Платонов.

Руководитель образовательного холдинга «ИнПро» Игорь Странцов рассказал про отрицательное влияние смартфонов на развитие детей.

Мы работаем в образовании больше 15 лет и активно взаимодействуем с несколькими сотнями руководителей образовательных проектов: частными вузами, колледжами, центрами допобразования. Последние 2-3 года мы с коллегами всё чаще обсуждаем работу с детьми с задержками в развитии. Наблюдая за развитием ребят, лично я вижу, что одной из проблем является как раз не очень здоровое отношение к гаджетам. Ребенку могут в год дать телефон, и он его еле держит, но мультики уже смотрит. По мнению нейропсихологов, с которыми я общался, это сильно влияет на развитие мозга, — отметил Игорь Странцов.

Форсайт-сессия по экологичному потреблению современных технологий в обществе. Фото: Максим Платонов.

В рамках сессии все эксперты сошлись во мнении, что важно не тормозить процесс развития современных технологий, но сделать их взаимодействие с детьми и подростками более сбалансированным.

Не нужно тормозить прогресс, надо, наоборот, следить за ним, но не забывать про то, что мы растим детей и давать им как можно больше своего личного внимания, больше участвовать в их жизни, а не заменять себя смартфонами, — отметила депутат Барнаульской Думы от партии «Новые люди» Анна Галицкая.

Форсайт-сессия по экологичному потреблению современных технологий в обществе. Фото: Максим Платонов.

По словам депутата, партия «Новые люди» активно выступает за развитие современных технологий и их интеграцию в образовательный процесс. Недавно депутаты предложили Минтруду, Минобрнауки и Минпросвещения обсудить новые подходы к образованию в свете грядущей промышленной революции. В партии также считают, что в России пора принять этический кодекс в области искусственного интеллекта.

На форсайт-сессии участники наметили пути решения проблемы. Эксперты продолжат проработку инициатив для создания стандартов экологичного потребления современных технологий в обществе.

Форсайт-сессия по экологичному потреблению современных технологий в обществе. Фото: Максим Платонов.

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