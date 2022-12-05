Энергетики «укротили» напряжение в сети

Персонал филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» провел работы для стабилизации уровня напряжения в электрических сетях и домах жителей части Смоленского и Бийского районов. Для этого энергетики заменили трансформатор на подстанции 110/6 кВ «Мостовая».

Жители сел Иконниково, Усть-Пристань и Междуречье постоянно жаловались на высокое напряжение в сети. Поскольку это также плохо, как и низкое напряжение, энергетики эту проблему без внимания не оставили. Провели обследование и обнаружили причины. Оказалось, что на трансформаторе подстанции «Мостовая» ограничены возможности регулировки напряжения. Поэтому, было решено произвести замену этого неисправного «сердца».

— «Мостовая» — подстанция с одним трансформатором, поэтому для его замены необходимо было отключить всех потребителей. Как правило, такая масштабная работа занимает не менее трёх суток. Перед нами стояла задача: уложиться в максимально короткий срок. Для этого персоналом были проведены предварительные мероприятия на протяжении нескольких недель. Благодаря такому подходу весь процесс замены у нас занял 13 часов. На этот период мы запитали потребителей от передвижных резервных источников снабжения электроэнергией, — пояснил директор производственного отделения Белокурихинские электрические сети Николай Сычев.

Замена трансформатора — процесс сложный и трудоемкий. В нем участвовало более 20 человек. Это специалисты службы подстанций, релейной защиты и автоматики, службы изоляции, службы механизации и персонал Смоленского РЭС производственного отделения Белокурихинские электрические сети. А еще энергетики использовали автокран грузоподъемностью 80 тонн. Потому что сам трансформатор весит 40 тонн.

После того, как демонтировали неисправный, на его место установили новый трансформатор. Провели монтажные и пуско-наладочные работы, и после успешных испытаний подстанция продолжила работу в штатном режиме.