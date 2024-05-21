Энергетики высадили на Алтае более 19000 хвойных

«Алтайэнергосбыт» завершил весеннюю акцию «Кедры в добрые руки», в рамках которой высажено более 19000 хвойных деревьев. Результат стал максимальным за всё время действия проекта на Алтае.

Проект по озеленению стал настолько популярным и востребованным, что по просьбам муниципалитетов и жителей края было решено увеличить число саженцев с изначально запланированных 15000 до 19000. В результате в акции приняли участие 41 район и 4 города. В каждом из них хвойные деревья позволили облагородить общественные пространства и внести свой весомый вклад в создание новых зелёных территорий, — отмечает генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.

Благодаря акции «Кедры в добрые руки» во многих районах созданы новые аллеи, скверы, озеленены площадки возле школ, больниц, детских садов, техникумов и других заведений.

«Алтайэнергосбыт» провел весеннюю акцию «Кедры в добрые руки». Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Как сообщалось, наибольшее число кедров в рамках акции энергетиков появится в Завьяловском, Усть-Калманском, Смоленском, Советском, Тюменцевском, Родинском, Панкрушихинском, Поспелихинском, Петропавловском, Немецком национальном и других районах.

«Алтайэнергосбыт» провел весеннюю акцию «Кедры в добрые руки». Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Партнёром акции выступают «Кедры России», координатором проекта которого в Алтайском крае является Дмитрий Рындин.

Кроме того, свой вклад в сохранение и восстановление лесов вносят и клиенты компании «Алтайэнергосбыт», отказавшиеся от бумажных квитанций в пользу электронных. Так, на сегодняшний день к этому процессу уже присоединились более 160 тыс. потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц), которые получают онлайн-счета. За год им удастся сохранить 430 деревьев, за 10 лет — это 11 га леса.

Причём после перехода на электронные счета клиенты отмечают, что электронная квитанция намного удобнее, т.к. она приходит на электронную почту и в личный кабинет клиента в момент формирования счёта, не нужно ждать, пока её принесёт почтальон. Также её можно в любое время скачать на сайте энергокомпании и там же внести оплату без комиссии.

«Алтайэнергосбыт» провел весеннюю акцию «Кедры в добрые руки». Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Самое важное - в нашем Telegram-канале