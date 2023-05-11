Altapress.ru рассказывает о пяти самых интересных и важных праздниках, которые отмечают 11 мая.

1. День любви к природе. Праздник, когда стоит вспомнить о пользе и красоте природы. В этот день людей призывают не только задуматься о защите окружающего мира от антропогенного воздействия, но и насладиться гармонией мироздания, частью которого является человек.

Отпраздновать можно походом на природу, пикником в парке, поездкой за город на велосипеде или махнуть на дачу, если есть время. И не стоит забывать об уборке после своего пребывания, а также об осторожном использовании огня.

Осень. Лучи. Горы СС0

2. День «Ешь все, что хочешь» - праздник желудка. Автор праздника – американский актер Томас Рой.

Вместе со своей супругой Рут он предложил торжество, на котором можно отказаться от любых диет и запретов на продукты. Исключение – ограничения из-за аллергии или заболевания. В остальном пришло время попробовать все, что хочется.

Это время насладиться любимой едой и отвлечься от диет, которые часто портят настроение и разочаровывают. Каждый отмечает по-своему – кто-то ест фаст-фуд, кто-то пробует дорогие необычные блюда или готовит новый рецепт.

Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд. СС0

3. День глаженых шнурков. Гладить шнурки бессмысленно, поэтому появилось такое выражение, обозначающее лень и праздность.

Праздник предлагает вдоволь отдохнуть и побездельничать. Некоторые воспринимают его как протест против нелюбимой и бесполезной работы или даже общественных устоев. Для неформалов это возможность заявить о своей необычности.

С этим днем также связан традиция связана традиция надевать яркие шнурки.

Кроссовки. Обувь. СС0

4. День ожидания Мэри Поппинс. Праздник посвящен одной из самых любимых детских волшебниц, появившейся благодаря писательнице Памеле Трэверс.

Она завоевала популярность своим умением привносить волшебство в обыденность. В праздник стоит перечитать эту книжку, по-новому взглянуть на ее смысл и поискать вокруг себя чудеса.

Зонты. unsplash.com

5. Всемирный день осведомленности об эгоизме.

Эгоизм направлен на извлечение собственной выгоды, поэтому присутствует в каждом. Праздник напоминает больше не о вреде самого явления, а об опасности его чрезмерности.

Поэтому в этот день стоит больше думать об окружающих и попробовать взглянуть на мир глазами другого человека.