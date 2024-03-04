Еще не весна. В Алтайском крае пройдет снег 4 марта

Температура опустится до -2...-7 градусов.
Пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможны метели. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
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Вместе со снегом в регион придет порывистый ветер, рассказали синоптики.
Температура опустится до -2...-7 градусов.
Пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможны метели. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
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