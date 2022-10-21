Если на улице дождь. ТОП-5 способов как приготовить шашлык дома без хлопот

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В духовке

У шашлыка в духовке нет того самого запаха дымка, но он тоже получается поджаристым и вкусным.

Маринованное мясо нанизывают на специальные маленькие шампуры или деревянные шпажки. Последние нужно замочить на полчаса в воде, чтобы они не загорелись.

Затем шашлычки запекают на решетке в режиме конвекции. Вниз нужно поставить противень, чтобы туда стекал сок.