Если на улице дождь. ТОП-5 способов как приготовить шашлык дома без хлопот

Все просто — нанизываете шашлык на шампуры и ставите их в вертикальную конструкцию. Нагревательные элементы хорошо прожаривают мясо, а шампуры делают обород со скоростью в 12 секунд. Прожарка получается равномерной.
Стоит это чудо техники относительно недорого. Цена на одну из самых дешевых электрошашлычниц Centek CT-1460 — примерно 2 199 рублей.
А самая дорогая электрошашлычница Endever Grillmaster-300 стоит 9 700 рублей.
У шашлыка в духовке нет того самого запаха дымка, но он тоже получается поджаристым и вкусным.
Маринованное мясо нанизывают на специальные маленькие шампуры или деревянные шпажки. Последние нужно замочить на полчаса в воде, чтобы они не загорелись.
Затем шашлычки запекают на решетке в режиме конвекции. Вниз нужно поставить противень, чтобы туда стекал сок.
Есть оригинальный способ — приготовить шашлык в банке. Так мясо получается очень сочным и ароматным, только без корочки.
Куски мяса насаживают на маленькие шпажки и осторожно помещают в банку объемом 3−5 л. Для аромата на дно кладут лук.
Банку закупоривают фольгой и проделывают в ней отверстия для отвода пара.
А после ставят в холодную духовку (чтобы банка не лопнула) и готовят на 200 градусах в течение часа.
Шашлык в рукаве готовят следующим образом.
На дно надо выложить 4−5 нарезанных луковиц. Предварительно его маринуют с сахаром, уксусом, солью и водой.
На луковую «подушку» выкладывают мясо и запекают час в духовке. Так мясо получается очень ароматным и пропеченным.
Если у вас нет электрошашлычницы, банки и духовки, то можно просто пожарить мясо на сковороде-гриль.
Она придаст хрустящую корочку и румянец.
Но при жарке нельзя накрывать мясо крышкой — так оно будет томиться, а не жариться.