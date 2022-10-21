21 октября
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Жизнь

Если на улице дождь. ТОП-5 способов как приготовить шашлык дома без хлопот

Бабье лето скоро покинет россиян, и наступит настоящая осень — с дождем и холодным ветром. А ведь так хочется хоть немного понежиться под солнцем и поесть шашлыков. Тепло altapress.ru, конечно, не организует, но вот рецепты шашлыка — пожалуйста. Пять способов, как приготовить его дома — в нашей подборке.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
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1
Разориться на электрошашлычницу

Все просто — нанизываете шашлык на шампуры и ставите их в вертикальную конструкцию. Нагревательные элементы хорошо прожаривают мясо, а шампуры делают обород со скоростью в 12 секунд. Прожарка получается равномерной.

Стоит это чудо техники относительно недорого. Цена на одну из самых дешевых электрошашлычниц Centek CT-1460 — примерно 2 199 рублей.

А самая дорогая электрошашлычница Endever Grillmaster-300 стоит 9 700 рублей.

Электрошашлычница.
Электрошашлычница.
DNS.
2
В духовке

У шашлыка в духовке нет того самого запаха дымка, но он тоже получается поджаристым и вкусным.

Маринованное мясо нанизывают на специальные маленькие шампуры или деревянные шпажки. Последние нужно замочить на полчаса в воде, чтобы они не загорелись.

Затем шашлычки запекают на решетке в режиме конвекции. Вниз нужно поставить противень, чтобы туда стекал сок.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
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3
В банке

Есть оригинальный способ — приготовить шашлык в банке. Так мясо получается очень сочным и ароматным, только без корочки.

Куски мяса насаживают на маленькие шпажки и осторожно помещают в банку объемом 3−5 л. Для аромата на дно кладут лук.

Банку закупоривают фольгой и проделывают в ней отверстия для отвода пара.

А после ставят в холодную духовку (чтобы банка не лопнула) и готовят на 200 градусах в течение часа.

Стеклянная банка
Стеклянная банка
Лента
4
Запечь в рукаве

Шашлык в рукаве готовят следующим образом.

На дно надо выложить 4−5 нарезанных луковиц. Предварительно его маринуют с сахаром, уксусом, солью и водой.

На луковую «подушку» выкладывают мясо и запекают час в духовке. Так мясо получается очень ароматным и пропеченным.

Шашлык. Майские праздники.
Шашлык. Майские праздники.
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5
На сковороде

Если у вас нет электрошашлычницы, банки и духовки, то можно просто пожарить мясо на сковороде-гриль.

Она придаст хрустящую корочку и румянец.

Но при жарке нельзя накрывать мясо крышкой — так оно будет томиться, а не жариться.

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