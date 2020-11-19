Екатерина Снежко — фитнес-тренер с большим стажем. Девушка работала не только в Барнауле и Санкт-Петербурге, но и в Китае. Год назад она стала еще и предпринимателем — открыла первый в Барнауле клуб иммерсивного фитнеса SWAN с уникальным оборудованием. Молодая предпринимательница уверяет, что ее подход к фитнесу позволит резко изменить отношение к тренировкам и научит по-настоящему понимать собственное тело.

Altapress.ru побеседовал с Екатериной и узнал, как начинался ее бизнес, как тренировать людей, не зная языка, и чем иммерсивный фитнес отличается от известного и понятного.

О своем образовании

— Первое образование я получали в АлтГТУ — инженер-строитель. Но я быстро поняла, что это совсем не мое. Еще в школе я начала увлекаться фитнесом и уже на первом курсе работала в фитнес-клубе, который располагался в подвале. Я вела танцы, уроки для детей. Затем решила, что хочу стать фитнес-тренером. В «К2» есть ассоциация профессионалов фитнеса — там я и получила свое первое фитнес-образование.

Затем я переехала в Санкт-Петербург, где также работала бизнес-тренером в течение двух лет. Там же проходила обучение по разным направлениям — в фитнесе это очень важно. Для примера, я обучалась пилатесу, йоге, еще был функциональный тренинг. В общем, я успевала проходить обучение по всем направлениям фитнеса, которые только можно было изучить в Северной столице.

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

О переезде в Китай

— В любом городе есть определенная, скажем так, фитнес-тусовка. От своих знакомых в Санкт-Петербурге я узнала, что ребята ездят в Китай работать тренерами. Мне захотелось пойти по тому же пути. Не скрою, что одной из причин, по которым я решила уехать в Поднебесную, стала высокая заработная плата. Так вышло, что иностранцам в Китае платили значительно больше, чем местным фитнес-тренерам.

Существовал определенный конкурс, по итогам которого можно было поехать в Китай. Нужно было снимать свои уроки, пройти онлайн-собеседование на английском языке, снять видеовизитку и т. д. А дальше все как у всех — виза, билеты.

Языковой барьер

— Работая в другой стране, ты попадаешь в максимальную зону дискомфорта. Если раньше я могла объяснить, как правильно выполнять упражнение, то теперь была возможность только показывать на своем примере. Ситуация усугублялось тем, что на уроке было 40 человек и почти никто тебя не понимал.

В общей сложности, я три года проработала в Китае. Получила очень классный международный опыт, потому что я приехала инструктором групповых программ, а по итогу стала — менеджером. Например, я выбирала инструкторов из Бразилии, Америки и, если было необходимо, переучивала их, скажем так, на китайский манер.

Кому-то давала новые базовые знания, кого-то учила функциональному фитнесу — в целом, я собирала команду тренеров. Очень интересное было время.

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

О возвращении в Барнаул

— Планов вернуться в Барнаул у меня не было. Можно сказать, это вышло совершенно случайно. Я приехала к родителям во время отпуска. И по воле случая вышла замуж, поэтому решила остаться здесь.

«Я увидела , как я не хочу». Об идее начать свое дело

— Я понимала, что мне хватит накопленного опыта, чтобы начать свой проект. Когда я работала в Барнауле, Санкт-Петербурге и в Китае — не важно, где — я видела, как я не хочу, чтобы работал тренер, каким образом проводились занятия. И когда ты пытаешься донести своё видение фитнес-процесса до начальства, а оно тебя не понимает, то ты думаешь, что значит нужно самой открывать дело.

Фитнес на самом деле сейчас очень умный. В каком-то смысле, его можно можно сравнить с медициной, каждый год он приближается к ней. Сейчас, к примеру, хороший тренер обязан понимать все физиологические процессы в человеческом теле.

Но начальство зачастую этого не понимает, говорит, что просто нужно научить людей «качаться». Ты пытаешься объяснить, что это неверный подход, что следует работать по-другому, но тебя никто не слушает.

Проблема еще и в том, что методики, которые ты внедряешь, клиенты этого клуба не понимают, потому что привыкли работать по старому принципу. Если у тебя на старом месте не получается работать с новым подходом к фитнесу, значит, следует создать новое место, где такая философия будет развиваться с самого начала.

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

Нужна ли подготовка , чтобы стать бизнесменом

— Я считаю, что всему учит жизнь, заниматься своим делом — тоже. Для этого не нужна какая-то специальная подготовка. Конечно, я проходила совсем небольшие курсы у Пети Григоряна и Игоря Носова, например. Но это было очень давно, лет 9 назад. Были, конечно, бизнес-книги и бизнес-коучи, лекции. Но я считаю, что все дает личный опыт автора. А значит и у меня может быть свой личный опыт, который я могу донести до людей.

В Барнауле такого точно нет

— Когда я открывала фитнес-студию, то старалась не смотреть на то, что есть в городе. Напротив, я шла от противного. Я не хотела предлагать те услуги, которые уже есть. Я учитывала опыт Москвы, потому что она шла за передовыми Америкой и Европой. Кроме того, к этому меня подтолкнул и зарубежный опыт.

Я видела, что в Барнауле такого точно нет, и нужно выводить фитнес на новый уровень.

Клуб иммерсивного фитнеса SWAN в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Каждый должен заниматься своим делом

— Невозможно все вывозить на себе. Если я хороший тренер, то точно не хороший бухгалтер. Если ты понимаешь, что с чем-то не справляешься, нужно делегировать функции другому человеку. Это с тебя снимет нагрузку и поможет сконцентрироваться на своем деле.

Я просто понимала, что очень много времени у меня уйдет на то, чтобы разобраться в той же бухгалтерии. Я, прежде всего, хороший тренер, а для всего остального в бизнесе я найму людей, которые значительно лучше меня в этом разбираются.

На деньги со свадьбы

— Я не получала никакой господдержки. Первую студию SWAN мы открыли в феврале прошлого года на Чкалова, она была совсем небольшая и располагалась в подвале. Открыли на деньги, которые нам подарили на свадьбу, и еще на две кредитные карты. Ремонт тоже делали сами.

У нас не было большого стартового капитала, мы экономили на всем. Первую студию мы смогли открыть за 350 тыс. рублей, плюс аренда. Но при этом мы сделали стильное помещение, а также наняли хороших тренеров — это было самым важным.

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

У меня должны работать лучшие

— Сначала я проводила занятия вместе с коллегой, с которой работала раньше в «К2». Затем происходил набор персонала на новом месте — настоящую студию мы открыли в октябре прошлого года.

Я четко понимала, что у меня должны работать лучшие тренеры Барнаула. Поскольку я сама — тренер, то знаю, сколько нужно сил, чтобы провести тренировку качественно, и сколько нужно денег, чтобы заплатить за свое образование. Хороший тренер всегда развивается, берет новые курсы. Поэтому его труд должен оплачиваться достойно.

Если ты выбираешь лучших в городе, то должен и предложить самую высокую оплату труда среди всех клубов. У меня получилось это сделать, у наших тренеров самая большая зарплата в Барнауле.

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

У нас работают 7 тренеров. Каждый из них — универсал. Но, так или иначе, у каждого из них есть определенное направление, которое он прорабатывает. Например, йога — работа с грыжами, протрузиям. Силовые классы — как правильно сделать себе рельефное тело. Кто-то специализируется на нейро-фитнесе — это, например, тренировки для людей, у которых были черепномозговые травмы, перенесших химиотерапию.

Клиент пишет нам в instagram, я связываюсь с ним сама, спрашиваю, что он хочет получить, уточняю его проблемы. А дальше решаю какой тренер лучше всего подойдет для клиента.

Почему этот фитнес так называется

— На самом деле иммерсивный фитнес — это моя игра слов, позиционирование моей работы.

В фитнесе такого понимания нет. Immersive на английском — это «погружение». Так и цель занятий, которые мы даем в свое клубе — осознанно погрузить человека в его тело, научить его отслеживать свои ощущения во время занятий. Проработать все глубинные линии. Это как пилатес, который назван в честь фамилии Джозефа Пилатеса.

Я и моя команда трудимся для того, чтобы результат от занятий сохранялся и в повседневной жизни. Чтобы он отразился в вашей походке в том, как вы берете себе какие-то вещи У нас нет определенной психологии, просто есть осознанный подход к работе с нашим телом.

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

Уникальность иммерсивного фитнеса

— Особенность в том, что мы комплексно прорабатываем все тело, начиная, допустим, от стоп и заканчивая челюстными мышцами.

Вы приходите в тренажерный зал, у вас есть определенная цель — например, стать красивее. И когда вы, следуя цели, нагружаете себя большим весом — вы и правда становитесь красивее, результат будет заметен. Но вы не увидите, что происходит внутри вашего тела. Так, возможно, вы заработали грыжу, протрузию. Или у вас деформировалась стопа.

Мы в большей степени занимаемся тем, что происходит внутри нашего тела. Красивая картинка в нашем случае — это производная. Либо вы подтянутый человек, но с небольшим искривлением позвоночника, либо вы в хорошей спортивной форме и с правильной осанкой.

Для этого мначала мы поработаем, скажем так, внутри, а потом уже снаружи.

Я не знала как помочь отцу

— Иммерсивный фитнес — это исполнение моей мечты. Когда я училась на 4 курсе, у папы обнаружили грыжу. Тогда я думала, что я хороший тренер, но не знала как помочь отцу. И я решила идти в другом, более глубоком направлении.

По большому счету, наша основная услуга — это фитнес-реабилитация, восстановление правильного движения тела. К нам приходят после операции, с металлоконструкциями в теле. В первую очередь — клиенты с диастазом коленей, локтей, плеч, а также с грыжами.

Но получилось так, что многие наши клиенты, у которых по большому счету нет проблем со здоровьем, оценили свой фитнес-опыт до и после занятий у нас. И поняли, что когда тренер нагружает ваше тело правильно, вы не испытываете боль в пояснице после тренировки. Поэтому вы можете спокойно спать и вести нормальный образ жизни. Вам не придется тратиться на таблетки, седативные препараты. И, конечно, люди видят результат, поэтому работают с нами.

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

Мы — не врачи

— Нужно понимать, что мы не лечим. Мы, однозначно, не врачи, не даём диагнозы. Мы восстанавливаем биомеханику движения при какой-то определенной болезни или травме.

Мы помогаем организовать правильную работу тела. Помогаем сделать так, чтобы никакие боли вас не беспокоили.

Тренажеры по американским чертежам

— Разумеется, чтобы заниматься иммерсивным фитнесом необходимо специальное оборудование. Его, конечно, ни у кого, кроме нас, в городе вы не найдете.

Стоимость оборудования — от 100 до 300 тысяч. Когда я открывала маленькую студию, у меня не было таких денег. Мы купили всего 2 комплекта тренажеров, остальное — собрали сами по американским чертежам. Мы нашли человека в США, у которого есть своя студия, и он согласился отправить нам чертежи.

Дерево на самом деле стоит не очень дорого, поэтому мы потратились на него и заплатили инженеру-проектировщику, который сделал нам спортивное оборудование. Получилось раза в три дешевле, наверное.

Я — единственный сертифицированный тренер в Барнауле именно на большом оборудовании. Для этого я специально ездила в Москву на персональное обучение. Меня учил человек, который сотрудничает с американской студией Пилатеса. Свои знания я, конечно, передала коллегам. Поэтому имеют право преподавать на таком оборудовании и умею работать на нём.

Клуб иммерсивного фитнеса SWAN в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Раскрутка только в Instagram

Маленькую студию мы открыли в феврале прошлого года. С февраля по июнь мы поняли, что количество желающих, уже не помещается в формат студии, нам просто нужно расширяться. И мы приняли такое рискованное решение. Второй зал, как я уже и говорила, мы открыли в октябре.

При этом мы не тратили деньги на рекламу вообще. Занимались исключительно своим профилем в instagram. Это самый рабочий ресурс для нашего бизнеса, нам начали писать потенциальные клиенты.

Мы решили снимать процесс тренировок, чтобы была видна разница между нами, и простым фитнес-клубом. Люди, думаю, быстро поняли, что здесь тренеры работают с толком.

Упраженения + обсуждения

— Также в нашем клубе мы проводим семинары для других тренеров. Мы назвали эти мероприятия — «НЕконвенция». Дело в том, что конвенция — это когда, вы отправляетесь в другой город, вам просто преподносят набор упражнений и не объясняют: почему и зачем нужно именно такое количество. Дальше ты сам разбираешься.

На НЕконвенции мы даём 12 базовых уроков, на которых объясняем — для чего служат эти занятия, то есть наш формат — «упражнения + обсуждение». Мы получили очень хороший отклик от коллег. Они оценили, что мы не только дали много теории, но и подкрепили ее практикой. Это помогает полученные знания разложить по полочкам.

На семинар к нам приезжали тренеры из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новосибирска. В декабре мы выставим в Instagram расписание мастер-классов и семинаров, на которые можно будет записаться.

Клуб иммерсивного фитнеса SWAN в Барнауле. Дмитрий Лямзин

О фитнес-туре

— Второе мероприятие, которое мы организуем — фитнес-тур. Первый раз провели его этим летом в Горном Алтае. Мы возили наших клиентов на Аю. Очень круто получилось, а всё потому, что мы не зацикливались на тренировках.

Мы катались в разные интересные места, у нас были свои фишечки — например джип-тур на гору. А в конце дня мы пили шампанское и провожали закат.

Мы ни с кем не сотрудничаем, возим гостей сами. Присоединиться может кто угодно, для этого не обязательно быть нашим клиентом.

Новые трудности — это точка роста

— Из-за коронавируса у нас сильно снизился поток клиентов. Многие заболевают — таким клиентам мы продлеваем абонемент.

Мы стараемся убытки компенсировать онлайн-обучением. Для кого-то трудности — уход в депрессию, для меня же — точка роста. Ты ищешь новые решения, учишься смотреть шире на ситуацию. Препятствия лишь развивают нас.

Что касается самих курсов — мы записываем блок тренировок для клиентов, чтобы они могли сами тренироваться дома. Также планируем записывать подобные занятия для тренеров.

Не быть как все

— Важно подчеркнуть, что мы решили не идти по пути онлайн-трансляций, поскольку так делают сегодня все фитнес-клубы. Это неинтересно, нужно всегда чем-то выделяться. Если все сегодня проводят прямые эфиры, то мы снимаем интересное видео, приглашаем людей на тренировки на открытом воздухе, как это было летом, организовываем фитнес-туры.

По большому счету, это мое жизненное кредо — не быть как все, а делать что-то своё.

Сейчас мы запустили «Марафон тренировок», которые помогают восстановиться после коронавируса. Правда, признаться честно, пока существуют определенные пробелы, которые пытаемся восполнить, стараемся доработать такие занятия.

Как не существует универсального решения всех проблем, также нет и универсальной восстановительной гимнастики после коронавируса. Поэтому мы стараемся создать множество решений, чтобы с их помощью помочь каждому.

Если вы думаете, что знаете свое собственное тело — это вам только кажется

Екатерина Снежко , фитнес-тренер. Дмитрий Лямзин

О сотрудничестве с центром «Мой бизнес»

— Я планировала это сделать. Но пока не поставила студию на ноги, не могу думать о каком-либо сотрудничестве. В перспективе я думаю, что обращусь к услугам центра.

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