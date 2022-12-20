«Это было масштабное шоу!». Барнаулец Кирилл Осипов о закулисье концерта МОТа в Москве

В начале ноября мы рассказывали о победе нашего земляка Кирилла Осипова в конкурсе «Стань концертным промоутером», который прошел в рамках всероссийского образовательного проекта МТС «Поколение М». Как победитель он посетил сольный концерт МОТа, который прошел в начале декабря в московском клубе «Adrenaline Stadium», где увидел, что стоит за организацией по-настоящему больших концертных шоу.

— Кирилл , расскажи , как прошла твоя поездка в Москву? Оправдались ли твои ожидания?

— Более чем. Все началось с того, что я приехал на концерт и узнал, что на концерте, кроме МОТа, будут выступать еще и приглашенные звёздные гости: Григорий Лепс, Zivert и другие. А в зрительном зале сидели Яна Рудковская и Дима Билан, который, между прочим, не частый гость на таких мероприятиях.

— Для тебя , как победителя конкурса , наверняка была какая-то особенная программа? Ты ведь ехал на мероприятие не в статусе зрителя , а в статусе победителя проекта.

— Да, организаторы концерта — ими были промоутеры из МТС Live — провели специально для меня экскурсию по площадке, рассказали про шоу, про выбор площадки и форматов, запуск успешной рекламной кампании и так далее. Сразу после этого мы отправились на пресс-конференцию перед концертом, где МОТ и его жена отвечали на вопросы. Там же меня пригласили к артисту, он вручил мне диплом победителя вместе со своим автографом и подарил подарки. Мы даже немного пообщались. Это было неожиданно и очень приятно.

— То , что приятно — это понятно , но почему неожиданно?

— Я думал, что вручение диплома будет после шоу. Потому что обычно перед концертом артисты очень заняты, их стараются не беспокоить, не отвлекать, — а здесь было все наоборот.

— Как бы ты описал это шоу одним словом?

— Масштабное. Меня поразила двухуровневая подвижная сцена, большое количество светового оборудования, раздвижные экраны, пиротехника и даже настоящее огненное пламя! А ещё с МОТом работала профессиональная команда танцоров, среди которых я узнал Вашингтона Саллеса — известного хореографа, экс-участника группы Quest Pistols Show. На мой взгляд, когда ты выступаешь в роли организатора — а в тот день это была «моя» роль — подойти к артисту с личными вопросами и попросить фото, это некомпетентно. Но я впервые нарушил свое правило, потому что Вашингтон — это легенда!

— На твой профессиональный взгляд — как прошел концерт?

— Идеально. Все работало как часы, зрители осталось довольны — это является самым главным. Кстати, на память о нем у меня осталась разбитая барабанная палочка, которую я попросил у барабанщика. Кто-то из организаторов коллекционирует афиши, автографы, бейджи, а я — барабанные палочки. У меня в коллекции есть пара десятков палочек: например, с концертов Егора Крида, Би-2 и других артистов.

— Какой интересный способ хранить воспоминания!

— На самом деле, на память я получил еще сотни классных фото и даже видео с концерта. За это спасибо МТС, которые организовали съемку. Я чувствовал себя каким-то блогером, за которым постоянно ходят люди и снимают все его действия. (Улыбается). У меня впервые появились фото из-за кулисья, потому что когда работаешь на мероприятии, то всегда занят миллионом дел, даже на селфи времени нет.

— Полученный в Москве опыт уже удалось как-то применить?

— Вернувшись в Барнаул, я сразу из самолёта я отправился на концертную площадку, где уже со своей командой организовывал выступления группы «Ваниль». Это российская синти-поп-рок-группа из небольшого провинциального города, которая сейчас набирает большие обороты. Также я являюсь сопродюсером этой группы. И скажу честно, справляться с этой работой мне помогает не только опыт, полученный в Москве, но и бесплатные онлайн мастер-классы, доступные в рамках конкурса «Стань концертным промоутером» проекта «Поколение М».