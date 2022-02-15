— Евгений , почему вы решили вступить в клуб предпринимателей газеты «Свободный курс»?

— Идея клуба, где можно встречаться с коллегами по «цеху» мне показалась очень интересной. Хотелось бы пообщаться с людьми из разных сфер бизнеса. Мы часто варимся, что называется «в своем» соку. Интересно узнать, что думают другие люди, например такой сектор, как наши фермеры. Алтай — край сельский, здесь много агро компаний.

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— О российском бизнесе

— К сожалению, история так распорядилась, что отечественный бизнес отстал от зарубежного на десятилетия. Теперь нам приходится догонять. Это как опытный спортсмен будет соревноваться с новичком. Совсем другая квалификация. Да, сейчас государство поощряет предпринимательство, пытается выступить, так сказать тренером. Но наш бизнес пока лишь, образно говоря, имеет 1-й юношеский разряд на мировой арене.

Общение с коллегами и конкурентами позволит повысить свой уровень. Вместе мы сможем приобретать новые знания и навыки быстрее.

— Что хотели бы обсудить с коллегами

— Одна из «больных» тем — это ситуация с госзакупками. Есть несколько законов, которые их регулируют, основной из них ФЗ № 44, а есть практика, которая в этой сфере сложилась. Для большинства участников торгов давно не секрет, что часто возникают абсурдные ситуации, когда заказчик не может получить требуемый товар или услугу в соответствии с техническим заданием и сроками. Чаще всего это происходит из-за демпинга по цене. Это же нелепо. Когда человек делает ремонт в своей квартире, он не ищет самого «дешевого» исполнителя. Ему нужно качество, гарантии, гибкость. Законодательство нужно совершенствовать, чтобы находить баланс интересов на рынке. Хотелось бы эту тему обсудить.

— Совет начинающим коллегам

— Базовый подход: стать квалифицированным специалистом с опытом работы. Я думаю, что начинающим предпринимателям нужно освоить одну специальность или несколько сопутствующих, стать мастером своего дела, а потом уже строить компанию. Да, руководителю нужно быть «универсальным солдатом»: немного экономистом, юристом, маркетологом. Но основная специальность определяет суть человека, как профессионала.