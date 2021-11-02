10 фактов о Клеопатре. Кому прославленная царица дала клятву о смерти и зачем готовила убийственные яды

Египетская царица Клеопатра давно признана самой могущественной правительницей античности. Своими умом и красотой она сводила сотни мужчин с ума. 10 интересных фактов о несравненной Клеопатре — в подборке altapress.ru.

1. Царица прославилась на весь мир неземной красотой. Правда, о ее прекрасной внешности известно лишь из исторических источников — доказательств и подтверждений этому нет.

2. По матери у Клеопатры были африканские корни. Выяснилось это после ДНК-анализа родной сестры царицы.

3. Имя знаменитой египетской красавицы носят астероид и кратер на Венере.

4. В первые 3 года правления Клеопатры народ буквально ненавидел ее. Дело в том, что именно тогда Нил разливался слабо, урожаи были плохими, а земля стала неплодородной. Люд шептался за спиной, якобы царица прогневала богов.

Клеопатра. СС0

5. Когда 52-летний Цезарь повстречал юную Клеопатру, у него уже началось облысение. Полководец стеснялся своей «изюминки» и всячески пытался скрыть ее. В частности, он носил венок на голове. По легенде, возлюбленная, сведущая в косметологии, пыталась излечить этот недуг у Юлия. Но все попытки оказались тщетны.

6. Кстати, от Цезаря Клеопатра родила сына. Его звали Цезарион. А вот от военачальника Марка Антония у нее было трое детей.

7. Клеопатра увлекалась созданием ядов. Их она смешивала в специальной лаборатории, а позже тестировала на преступниках и заключенных.

8. Миловидная царица и любящий Марк Антоний заключили необычный договор. Друг другу они пообещали: если один в паре погибнет, то другой тоже незамедлительно отправится в мир иной.

Когда Антонию ложно донесли, что Клеопатра умерла, он покончил с жизнью. Истекающий кровью политик скончался на руках супруги. Она также собственными усилиями ушла из жизни, когда римляне захватили ее в плен во время войны.

Клеопатра. Элизабет Тейлор www.instagram.com/zakhartsevaekaterina/

9. При жизни Клеопатра была очень богата. Даже ходили слухи, что она обладала магическими способностями и могла превращать любые предметы в золото.

10. Захоронение царицы неизвестно. О расположении ее могилы так никто и не узнал.