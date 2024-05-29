Фармацевтической компании "Алтайвитамины" исполнилось 75! Знаменитое алтайское предприятие празднует юбилей

1949 год… Огромная страна постепенно оправлялась от последствий разрушительной войны, но по-прежнему остро нуждалась в людях. В здоровых мужчинах и женщинах, которые будут восстанавливать свою Родину: поднимать из руин города и промышленность, строить дороги, а, главное, давать жизнь следующим поколениям. Именно для срочного оздоровления нации по всей стране срочно создавались новые фармацевтические предприятия.

Свежий воздух и чистая вода

Решением Главвитаминпрома в 1949 году в городе Бийске была основана витаминная фабрика, которая в кратчайшие сроки наладила выпуск простых, но столь необходимых людям лекарственных препаратов. Начав поставлять их не только в родной регион, но и по всему Союзу, предприятие, спустя несколько лет уже носившее звание Бийского витаминного завода, решилось на разработку собственной продукции.

Это неудивительно. Алтай — одно из лучших мест для фармацевтического производства. Свежий горный воздух, чистейшая родниковая вода, обилие лекарственных растений. Здешняя природа уже дала человеку все, чтобы он мог чувствовать себя по-настоящему здоровым, не только телом, но и душой.

Именно в этом экологически чистом крае небольшой витаминный завод через много лет превратился в современный фармацевтический комплекс, получивший говорящее название — «Алтайвитамины».

«Алтайвитамины» — один из пионеров отечественной фармацевтики, входящий в число крупнейших фармпредприятий России. Вот уже более 75 лет вся деятельность предприятия подчинена одной главной цели: работе на благо людей. Они же отвечают взаимностью, доверяя самое ценное — свое здоровье!

История создания предприятия. Фото: АО «Алтайвитамины».

Безусловно, такое доверие порождает высочайшую степень ответственности перед миллионами соотечественников. Именно поэтому каждый этап деятельности — от разработки нового лекарства до тщательного контроля каждой выпущенной партии — подчинен строжайшим стандартам современной фармацевтики, в том числе и международному стандарту GMP.

Полный цикл

На сегодняшний день компания «Алтайвитамины» располагает тремя цехами основного производства со множеством специализированных участков, оснащенных передовым и надежным оборудованием.

Высокая степень автоматизации обеспечивает бесперебойность процесса производства, а новый склад, построенный в 2021 году, — оптимальные условия хранения продукции и высокую скорость ее отгрузки.

История предприятия. Фото: АО «Алтайвитамины».

Помимо непосредственно производства компания «Алтайвитамины» располагает всей необходимой инфраструктурой: от собственных плантаций для выращивания растительного сырья до сертифицированной лаборатории, осуществляющей многоуровневый контроль качества выпускаемых препаратов. Все это позволяет заводу называть себя «предприятием полного цикла».

На протяжении всей своей истории предприятие планомерно совершенствовало производственные мощности, идя в ногу с основными трендами фармацевтической отрасли.

В 2018 году компания «Алтайвитамины» начала очередной этап модернизации оборудования и создания новых участков в цехах, а также ряд амбициозных проектов, потребовавших строительства дополнительных производственных площадей.

С недавних пор компания наряду с развитием собственной фармацевтической деятельности, выступает в качестве производственной площадки для фирм, не обладающих технологической базой.

Производство предприятия "Алтайвитамины". Фото: АО «Алтайвитамины».

Специалисты компании «Алтайвитамины» могут с нуля создать продукт с заданными параметрами, разработать всю сопутствующую документацию, после чего наладить его выпуск и расфасовать в изготовленную здесь же полимерную банку или картонную пачку.

Последняя задача решается силами находящейся на территории завода типографии, способной выпускать самые востребованные виды современной упаковки.

Знают везде

Продукция под торговой маркой «Алтайвитамины» широко известна в России и многих зарубежных странах. Ассортимент компании поистине впечатляет: более 150 наименований препаратов различного назначения. Самое пристальное внимание мы уделяем средствам для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, респираторной, костно-мышечной, нервной и мочеполовой систем.

Наряду с традиционными лекарствами в нашем портфеле присутствуют и собственные оригинальные разработки, которые успешно применяются врачами самых разных областей клинической практики: «Ангиовит», «Дентамет», «Олазоль», «Олестезин».

«Ангиовит» — таблетки для коррекции уровня гомоцистеина в крови, а также профилактики заболеваний, связанных с его повышенным уровнем: атеросклероза, инфаркта миокарда, ишемического инсульта и других.

«Дентамет» — стоматологический гель для лечения острых и профилактики обострения хронических воспалительных заболеваний полости рта: пародонтоза, стоматитов, гингивитов и т.д.

«Олазоль» — аэрозоль для лечения ожогов различной этиологии, а также заживления ран, порезов, трофических язв и пролежней.

«Олестезин» — суппозитории для лечения геморроя и сопутствующих патологических состояний.

Продукция предприятия Алтайвитамины. Фото: АО «Алтайвитамины».

Последние два препарата известны тем, что в их состав входит фирменное облепиховое масло. Его первая промышленная партия была получена в далеком 1954 году, а высокие стандарты качества остаются неизменными на протяжении семи десятилетий. В настоящее время предприятие является лидером в области глубокой переработки алтайской облепихи, а высококаротиноидное облепиховое масло и лекарства на его основе уже давно стали «визитными карточками» компании.

Новейшие вызовы

Новейшим проектом компании «Алтайвитамины» в рамках государственного курса на импортозамещение стало освоение абсолютно нового направления деятельности — выпуска медицинских изделий.

История предприятия. Фото: АО «Алтайвитамины».

В 2022 году была смонтирована и запущена линия по производству изотонических растворов для промывания носа под брендом «Акваназаль». Большой опыт работы с лекарственными аэрозолями, а также наличие на территории региона уникального источника артезианской воды с высоким содержанием ионов серебра помогли нам в кратчайшие сроки разработать столь необходимую на отечественном рынке продукцию и наладить ее бесперебойный выпуск.

Тесное сотрудничество

Предприятие успешно сотрудничает с многочисленными научно-исследовательскими учреждениями, министерством здравоохранения, министерством промышленности и торговли, министерством науки и высшего образования. Научный подход помогает в создании биологически активных добавок и продуктов здорового питания на основе алтайских растений и других полезных природных субстанций.

Производство предприятия "Алтайвитамины". Фото: АО «Алтайвитамины».

Результатом длительной и напряженной работы в этом направлении стала серия натуральных препаратов, уникальных по своему составу и свойствам. Их ключевыми компонентами стали алтайские эндемичные растения — красный корень и левзея, которые нигде в мире, кроме гор Алтая, не растут, а также панты марала.

Марал — это благородное и сильное животное, которое обитает на довольно ограниченной территории, и одним из мест, где оно отлично себя чувствует, является Алтай. Специалисты компании сумели соединить вековой опыт использования пантов коренными народами Сибири с современными фармацевтическими технологиями. Это помогло раскрыть весь потенциал их положительного воздействия на организм человека и донести его до людей, находящихся далеко от нашего прекрасного края.

Выполнение столь ответственной задачи немыслимо без правильно организованной и отлаженной работы с дистрибьюторами. Находясь практически в центре страны, компания «Алтайвитамины» успешно сотрудничает с крупнейшими аптечными сетями, а также национальными, региональными и зарубежными дилерами. Широко представлена продукция компании на онлайн-площадках: интернет-­аптеках и маркетплейсах.

Кроме того, «Алтайвитамины» являются активными участниками важнейших отраслевых мероприятий, выставок, конференций и тематических ярмарок.

Это позволяет держать в курсе новинок и планов как представителей медицинского сообщества, так и рядовых потребителей, которые приходят в аптеку, зная, что продукция с логотипом компании «Алтайвитамины» поможет им почувствовать себя лучше.

И именно в этом компания видит свою главную цель — в заботе о каждом человеке: от только появившегося на свет, до уже достигшего почтенного возраста.

Производство предприятия Алтайвитамины. Фото: АО «Алтайвитамины».

Почтенного возраста достигло и само предприятие.

Отмечая 75-летие со дня основания компании, мы можем сказать, что успешно справляемся с огромной ответственностью, которую накладывает на нас выбранный путь. Опираясь на бесценный опыт наших сотрудников, мы планомерно совершенствуем качество нашей продукции, своевременно корректируем ассортимент и расширяем спектр выпускаемых препаратов, чтобы люди могли ощутить целебную силу природы Алтая в любом уголке нашей большой страны и даже за ее пределами.

«Мы верим, что природа и дальше будет раскрывать перед нами свои секреты, мы же — приумножать пользу ее даров».

«Алтайвитамины». Мы помогаем сохранить здоровье — единственную высшую ценность.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

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