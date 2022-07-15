Федеральные спикеры провели школу кандидатов для алтайских единороссов

На региональной площадке федеральные спикеры встретились с победителями предварительного голосования «Единой Россией» и пообщались с командой партийцев на тему новых форм коммуникаций с жителями, выстраиванию работы штабов и роли социальных медиа, а также разобрали кейсы прошедших кампаний.

Как отметил Александр Романенко, кандидатов для замещения около 6 000 мандатов в регионе партия сформировала на основе выбора жителей Алтая.

— Мы с вами достойно прошли предварительное голосование партии, в ходе которого была сформирована общая команда «Единой России». Теперь мы должны оправдать доверие и поддержку наших земляков, которые и сформировали команду партии на эту кампанию, — сказал партиец.

Александр Романенко. Источник фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

По словам Натальи Орловой, кампания в Алтайском крае — самая масштабная в стране, поэтому к ней приковано особое внимание со стороны федерального руководство партии.

— Каждый из вас должен понимать, что вы все отвечаете за бренд «Единой России», и вы действительно должны работать в команде единомышленников, — подчеркнула она.

Наталья Орлова. Источник фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

С этим согласился и Андрей Парфёнов. По его мнению, сила «Единой России» в умении вести за собой, работать в команде и на результат.

— «Единой России» — это команда. У нас сильная внутрипартийная конкуренция, которая идёт только на благо общему делу. Каждый из вас — член команды, вы не должны забывать об этом, — сказал член Президиума Генерального совета партии.

Андрей Парфёнов. Источник фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Как отметил Роман Романов, компетентность и умение брать на себя ответственность — ключевые качества для лидерства.

— Главная задача всей коммуникации — личное общение. Мы — единственная политическая сила, которая не орёт о проблеме, а ставит её и предлагает конкретное решение. Этим и нужно заниматься, — считает директор Высшей партийной школы.

Роман Романов. Источник фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Итоги образовательного семинара подвёл секретарь городского отделения партии, глава Барнаула Вячеслав Франк.

— Мы признательны нашим старшим коллегам, которые впервые провели для алтайских единороссов образовательной интенсив. Установки получены, цели поставлены. Будем работать, — резюмировал Вячеслав Франк.