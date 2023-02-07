Почему «Перекресток»? На этот вопрос отвечает организатор фестиваля Евгений Колбашев: «На фестиваль мы решили пригласить исполнителей разных поколений и жанров, но набор выступающих может показаться эклектичным только на первый взгляд: все задуманные жанры на самом деле глубоко родственные, что обязательно почувствует каждый зритель».
Итак, в программе более дюжины исполнителей: от классиков отечественного рок-н-ролла «АВИА» до блюзмена Чарльза Бертона (США), от джазового композитора из Горного Алтая Игоря Дмитриева до Михаила Башакова, одного из самых интересных российских сингер-сонграйтеров, выступающего дуэтом с виртуозным исполнителем на губной гармонике Борисом Плотниковым.
Также в фестивале принимают участие: ярчайшая гитаристка российской рок-сцены Ксения Федулова, работающий на стыке рока и авторской песни поэт и композитор Павел Пиковский, классики отечественного блюза Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band, а также одна из лучших клубных команд страны — группа Backstage и пианистка-вокалистка Lena Shery со специальной программой песен Эрика Клэптона.
Фестиваль «Перекресток». 11−12 марта, Государственная филармония Алтайского края и клуб «Улисс».
- Программа 1 дня http://philharmonia-barnaul.com/event/festival-perekrestok/
- Программа 2 дня http://philharmonia-barnaul.com/event/festival-perekrestok-2/
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