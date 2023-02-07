7 февраля
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Жизнь

Фестиваль «Перекресток» — это сплав джаза, блюза и рока

11−12 марта в Барнауле пройдет международный фестиваль «Перекресток» с участием музыкантов из России и США.

Фестиваль «Перекресток».
Фестиваль «Перекресток».
Фото предоставлено Е. Колбашевым.

Почему «Перекресток»? На этот вопрос отвечает организатор фестиваля Евгений Колбашев: «На фестиваль мы решили пригласить исполнителей разных поколений и жанров, но набор выступающих может показаться эклектичным только на первый взгляд: все задуманные жанры на самом деле глубоко родственные, что обязательно почувствует каждый зритель».

Итак, в программе более дюжины исполнителей: от классиков отечественного рок-н-ролла «АВИА» до блюзмена Чарльза Бертона (США), от джазового композитора из Горного Алтая Игоря Дмитриева до Михаила Башакова, одного из самых интересных российских сингер-сонграйтеров, выступающего дуэтом с виртуозным исполнителем на губной гармонике Борисом Плотниковым.

Также в фестивале принимают участие: ярчайшая гитаристка российской рок-сцены Ксения Федулова, работающий на стыке рока и авторской песни поэт и композитор Павел Пиковский, классики отечественного блюза Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band, а также одна из лучших клубных команд страны — группа Backstage и пианистка-вокалистка Lena Shery со специальной программой песен Эрика Клэптона.

Фестиваль «Перекресток». 11−12 марта, Государственная филармония Алтайского края и клуб «Улисс».

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