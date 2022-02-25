Это знак! Как Вселенная заигрывает с барнаульцами с помощью чайников и карт таро

В барнаульском «Клубе-музее частных коллекций» прошла лекция таролога-флиртолога Анны Исаковой о знаках, которые буквально преследуют нас в жизни. Altapress.ru рассказывает, как научиться распознавать подсказки высших сил и сколько стоит увидеть будущее на картах таро.

Издержки воплощения

«В своей жизни вы встречаете знаки?», — спрашивает со сцены красивая женщина в красной юбке.

— Дорожные? — слышится ироничное уточнение от мужчины из зала.

— Жизненные! — решительно возражает другая слушательница. Конечно, она права. И потому продолжает:

— Мне кажется, знаки проще заметить за городом, когда отдыхаешь, и нет какой-то цели, к которой обязательно надо идти. Живешь себе и все. Вот и видишь что-то. А в городе на тебя будто шоры надеты, как на лошади.

Мем сверхразум. Открытые источники в интернете.

— Здорово, что вы об этом говорите, — поддерживает лектор, — ведь наш мозг, постоянно занятый мыслями, нас отвлекает. При этом есть «состояние наблюдателя», единственное, в котором мы можем увидеть знаки. И сегодня мы как раз научимся этому и узнаем, что скрывает наше бессознательное.

Обучение флиртологии, как и любое другое, начинается с теории.

Исакова рассудительно вещает, глядя на зрителей:

— Человек рождается свободным. А потом его начинает воспитывать общество, он отказывается от чего-то. Перестает проявлять эмоции в полной мере. В результате часть духа как бы отщепляется. Потеря компенсируется посредством знаков.

Барнаульский таролог-флиртолог Анна Исакова. Анна Зайкова.

Таким образом, считает лектор, флиртЫ (они же знаки, намеки Вселенной), которые мы (не) замечаем — это потерянная энергия, которую душа пытается вернуть обратно.

Учение разработал американский психолог Арнольд Минделл, создатель процессуально-ориентированного подхода. Согласно ему существует две реальности.

Первая — обыденная, полная предметов и людей. Та, в которой живем все мы.

Вторая уже любопытнее и сложнее — снобическая, более тонкая. В нее входят чувства, эмоции, интуиция. Словом, все, что нельзя пощупать и измерить.

Сон СС0

«На самом деле, каждый из нас, когда бодрствует, видит свой «сон», — говорит Анна.

Эффект бабушки

Спикер считает, что так объясняется «феномен» того, что каждый человек смотрит на мир через собственную призму.

— Расскажу ситуацию. Еду в такси. Машина останавливается, чтобы пропустить бабушку. Водитель ворчит: «В-о-о-от, ходят тут эти бабули туда-сюда. Мне одна сегодня не заплатила». Я у него спрашиваю: «Были ли у вас в детстве конфликты с бабушками?» А он рычит: «Да они и сейчас есть!» Ну, тут все понятно, травма сидит в бессознательном. А еще в теле.

Насчет последнего все просто. Подавленные эмоции «вырываются» из нас телесным способом. Отсюда появляются закономерности по типу: «Злюсь — сжимаю зубы».

Барнаульский таролог-флиртолог Анна Исакова. Анна Зайкова.

Но не более того, кусать обидчика нельзя. Поскольку общество приучает нас не орать и не драться, а решать конфликты мирным, социально одобряемым способом.

«За всю жизнь, в ногах, руках и других местах, как в контейнерах, накапливается негативная энергия», — считает Исакова. В какой-то момент тело начинает кричать: «Обрати на меня внимание! Быстро!»

Стоит послушаться, ведь знаки транслируются через несколько каналов: зрительный, телесный и эмоциональный. А сами «намеки судьбы» подчеркивает спикер, находятся как раз посередине — между объективной и снобической реальностью.

Какие бывают знаки: предупреждающие

сообщающие о будущем

заботящиеся

останавливающие Следует уточнить, что разные люди «читают» даже одинаковые знаки по-своему. «Азбуки» тут нет.

Радио. Ретро. CC0

Флирты могут принять самую разную форму. Например, песни, которую вы случайно услышали по радио.

Или надписи, которую зацепили взглядом. И не забывайте про разговоры даже незнакомых людей. Вдруг там тоже окажется судьбоносная фраза.

И снова эксперт приводит пример из своей жизни:

— Мне в последнее время везде видятся тапки. На обучении, в магазинах, в гостях. Буквально везде. Я пока не поняла, что это значит. Но точно неспроста. Так как знаки от совпадений отличает именно то, что первые повторяются. Ведь таким способом Вселенная заигрывает с нами.

Барнаульский таролог-флиртолог Анна Исакова. Анна Зайкова.

В общем-то, намеки могут быть во всем. Остается только их замечать. Для этого нужна практика. Ее на лекции хватило с лихвой.

Посудные предсказания

Итак, первое упражнение, которое выпало на долю студентов «факультета флиртологии» заключалось в том, чтобы закрыть глаза и назвать как можно больше зеленых предметов в комнате. Казалось бы, все просто.

Но не тут-то было. Перед этим преподаватель попросила нас сфокусироваться только на коричневых вещах и перечислить их.

Хотела обмануть мозг. Получилось. Люди замешкались, стали отшучиваться, оправдываться. Но было поздно.

Головной «компьютер» удалось отвлечь. И «зелень» в зале осталась почти без внимания. Так и в обычной жизни — фиксируешься на чем-то одном, а про остальное забываешь.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Следующее задание — «Угадай настроение по чайнику».

Мы всей компанией подошли к стеллажам с коллекционными предметами. Все отличались по размеру, цветам, рисункам, орнаментам. Сомнений, что найдется подходящий для каждого, и быть не могло.

Анна инструктирует: «Выбирайте интуитивно, без опоры на рациональность». Могу похвастаться. Похоже, следовать правилу получилось только у меня.

А одна из дам, кстати, коллекционер, начала перечислять технические характеристики выбранного предмета: год выпуска, материал, завод и так далее. В общем, погрузиться в бессознательное у нее не вышло. И тут я решила разрядить обстановку.

Чайник , горячая вода. CC0

— Выбираю вот этот, синенький! — выдаю смело. Впрочем, до расшифровки настроения мы так и не дошли.

— Я хотела показать, что на каждый новый вопрос вы захотите выбрать другой предмет, — пояснила Анна. Оказалось, что это правда.

Дальше меня попросили снова выбрать посудный объект и задать самой себе злободневный вопрос. Ответом должен был стать новый чайник.

Но не стал. Хотя я, клянусь, искала тайный посыл, вглядывалась в рисунок, гадала, что может значить цвет, но — увы… Ничего в голову не пришло.

Барнаульский таролог-флиртолог Анна Исакова. Анна Зайкова.

Ну да ладно, это ведь только тренировка. Подумаешь, чайник не подсказал судьбу. Будут еще упражнения.

Как понять , что это точно знак: повторяется

несет всегда одинаковый смысл

появляется в нестандартном месте

Перед очередным лектор предостерегла.

— Бывают ситуации, когда Вселенная раз за разом говорит человеку: «Тебе это не надо». Ставит блоки, препятствия. Но он упирается и не слышит. Хочет кому-то что-то доказать. А бессознательное, тем временем, формирует нашу реальность.

И вот, третий тренинг — диагностика телесных ощущений. Уже ясно, что флиртовать не научимся. Но поймем, как Вселенная «заигрывает» с нами.

Мистика. Загадка. CCO.

Друг , враг , так

Исакова вновь объясняет правила: возьмите каждый по три листа бумаги. Мы, уже почти дружеской компанией, разодрали какую-то часть моего блокнота. Для дела не жалко. А юноша, кажется, главный скептик, раздал всем по шариковой ручке.

Флиртолог объясняет дальше:

— Напишите на первом имя человека, который вас вдохновляет, вызывает теплые чувства. На втором — того, кто вам неприятен.

Интересно, на этом моменте все задумались. Кто-то не знал, кого выбрать, а кто-то и вовсе не вспомнил никого.

Конфликт , ссора. pixabay.com

Я напрягла память, и в ней всколыхнулась ситуация с хамом-охранником в торговом центре. Но имени его я не знала. Поэтому вывела на бумажке просто букву О.

Третью бумажку нужно было оставить пустой. Теперь начались почти акробатические упражнения. По крайней мере, равновесие натренировать точно получилось.

Листы нужно было расположить так, чтобы получился треугольник. Затем мы вставали на каждую упомянутую личность. Ну, вернее, на бумажный квадрат с именем. И отслеживали ощущения.

Одним хотелось остаться обеими ногами на обидчике, другим — поскорее вернуться в естественную позу и не топтать дорогого человека.

В финале встречи всем раздали фотокарточки. Они стали инструментом для последнего тренинга.

Барнаульский таролог-флиртолог Анна Исакова. Анна Зайкова.

Крупные, чтобы все детали были видны. На каждой картинке изображена улица неизвестного города.

У меня был, кажется, кусочек Италии. У женщины рядом со мной — Германии, а у юноши поодаль — Голландии. Но в любом случае, страны не имеют значения.

Важнее всего объект, который взгляд ни в какую не отпускает. Тут-то бессознательное сдается и раскрывает все, что долго держало в тайне. Вот моя соседка, например, зацепилась за часы на здании.

А затем пояснила: «Я так часто опаздываю, что иногда хочется, чтобы времени не было совсем». После этой фразы между ней и экспертом возник почти интимный разговор, похожий на сессию с психологом. Пересказывать его было бы неэтично.

Гадание на картах Таро. Фото предоставлено ООО «Фикси»

Однако теория, с которой началась лекция, в тот момент, видимо, подтвердилась. Внутри каждого из нас уже есть ответы на вопросы. Правда, судя по количеству пришедших, далеко не все барнаульцы готовы познать самих себя.

Несколько фактов о лекторе

— Анна Исакова по образованию инженер-строитель. Начинала с гадания на игральных картах, как многие подростки. Затем освоила таро и научилась трактовать знаки Вселенной. Затем изучила нумерологию.

— Принимает до 15 клиентов в неделю. Стоимость одной консультации — 1,5−2 тыс. рублей. За основу сессии берется расклад на картах-таро. При необходимости специалист подключает нумерологию и флиртологию.

— Чаще всего на консультацию к Анне приходят женщины. Как правило, с проблемами выбора. Прием длится около двух часов. Затем в течение трех дней клиент может задавать дополнительные вопросы.