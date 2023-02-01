1 февраля
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Жизнь

Фонд В. А. Шаманова «Защитники Отечества» восстановил планшеты воинов-десантников

На Аллее памяти 6-й роты восстановлены планшеты с описанием подвига героев-десантников.

Сотрудники Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества» восстановили планшеты воинов-десантников на Аллее 6-й роты в Барнауле.
Сотрудники Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества» восстановили планшеты воинов-десантников на Аллее 6-й роты в Барнауле.
Фонд В.А. Шаманова «Защитники Отечества».

В региональных СМИ и телеграмм-каналах сообщалось о том, что 30 января 2023 года неустановленными лицами варварски разбито несколько планшетов на Аллее 6-й роты в Барнауле. Акт вандализма вызвал заслуженную реакцию возмущения у жителей краевой столицы. Благодаря оперативным действиям сотрудников Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества», в течение суток были изготовлены и установлены новые мемориальные таблички с описанием подвига и фотографиями погибших десантников.


1 марта отмечается очередная годовщина подвига бойцов 6 роты в Аргунском ущелье. Аллея памяти 6 роты первой в стране появилась именно в Барнауле. Сегодня подобные аллеи созданы и в других городах России.
«Мы постарались в максимально сжатые сроки восстановить целостность планшетов с описанием подвигов десантников на аллее. Надеемся, что размещенные здесь видеокамеры позволят установить личности граждан, совершивших это преступление против памяти ребят, погибших в Чечне. А органы правопорядка дадут их действиям соответствующую оценку», — прокомментировал ситуацию председатель Попечительского совета Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества» Артем Шамков.

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