Фонд В. А. Шаманова «Защитники Отечества» восстановил планшеты воинов-десантников

В региональных СМИ и телеграмм-каналах сообщалось о том, что 30 января 2023 года неустановленными лицами варварски разбито несколько планшетов на Аллее 6-й роты в Барнауле. Акт вандализма вызвал заслуженную реакцию возмущения у жителей краевой столицы. Благодаря оперативным действиям сотрудников Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества», в течение суток были изготовлены и установлены новые мемориальные таблички с описанием подвига и фотографиями погибших десантников.

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1 марта отмечается очередная годовщина подвига бойцов 6 роты в Аргунском ущелье. Аллея памяти 6 роты первой в стране появилась именно в Барнауле. Сегодня подобные аллеи созданы и в других городах России.«Мы постарались в максимально сжатые сроки восстановить целостность планшетов с описанием подвигов десантников на аллее. Надеемсячто размещенные здесь видеокамеры позволят установить личности граждансовершивших это преступление против памяти ребятпогибших в Чечне. А органы правопорядка дадут их действиям соответствующую оценку», — прокомментировал ситуацию председатель Попечительского совета Фонда В.А. Шаманова «Защитники Отечества» Артем Шамков.