Фото спешащих в Мавзолей сотрудников «скорой помощи» взбудоражило просторы интернета

Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему «пробуждения» вождя Октябрьской революции.

Остроумные пользователи всемирной паутины тут же принялись выдвигать свои версии причин произошедшего. Большинство комментаторов, разумеется, высказывали мнение, что врачи приехали «реанимировать» Владимира Ильича или просто проверить пульс у вождя мирового пролетариата.

«Ленин жив! Неспроста же мавзолей на обед закрывается», — пишут одни.

«Ильичу стало плохо?» — иронично интересуются другие.

«Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!» — потешаются третьи.

Как позднее уточнил телеканал «360», медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.