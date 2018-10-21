Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Жизнь
257

Фото спешащих в Мавзолей сотрудников «скорой помощи» взбудоражило просторы интернета

Фотография с бригадой скорой помощи, которая входит в здание Мавзолея, стала поводом для многочисленных шуток и ироничных комментариев в социальных сетях на тему «пробуждения» вождя Октябрьской революции.

Москва, Красная площадь. Длинная очередь посетителей в Мавзолей Ленина.
Москва, Красная площадь. Длинная очередь посетителей в Мавзолей Ленина.
hitrostigizni.ru

Остроумные пользователи всемирной паутины тут же принялись выдвигать свои версии причин произошедшего. Большинство комментаторов, разумеется, высказывали мнение, что врачи приехали «реанимировать» Владимира Ильича или просто проверить пульс у вождя мирового пролетариата.

«Ленин жив! Неспроста же мавзолей на обед закрывается», — пишут одни.

«Ильичу стало плохо?» — иронично интересуются другие.

«Готовьтесь буржуи, Ленин проснулся!» — потешаются третьи.

Как позднее уточнил телеканал «360», медиков вызвали по причине плохого самочувствия одного из посетителей Мавзолея, которому врачи оказали необходимую помощь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка