10 декабря
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Жизнь

Фотофакты. 18 котов, которые играли с пчелами и доигрались

Коты — известные любители порезвиться. Однако, иногда они совсем не чувствуют опасности. Ведь новый "друг" может оказаться настоящим врагом. За мелкими комариками и мухами можно прыгать весь день, а вот пчелы не терпят такого фамильярного отношения. В нашей подборке — несколько котов, которые затеяли игры с пчелами и доигрались.

Коты, которые играли с пчёлами.
Коты, которые играли с пчёлами.
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