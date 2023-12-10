Фотофакты. 18 котов, которые играли с пчелами и доигрались

Коты — известные любители порезвиться. Однако, иногда они совсем не чувствуют опасности. Ведь новый "друг" может оказаться настоящим врагом. За мелкими комариками и мухами можно прыгать весь день, а вот пчелы не терпят такого фамильярного отношения. В нашей подборке — несколько котов, которые затеяли игры с пчелами и доигрались.