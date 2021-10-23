Фотограф показал Телецкое озеро под занавес золотой осени

Снимки опубликовал Instagram заповедника.
Ранее там же показали окрестности кордона Байгазан в прителецкой тайге. С каждым днем лес становится все прозрачнее в ожидании скорого снега и морозов.
Фотограф Алтайского заповедника Евгений Веселовский запечатлел Телецкое озеро под занавес золотой осени.
Снимки опубликовал Instagram заповедника.
Ранее там же показали окрестности кордона Байгазан в прителецкой тайге. С каждым днем лес становится все прозрачнее в ожидании скорого снега и морозов.
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