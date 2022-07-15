В 12 часов на «Арбате» собрался народный коллектив. Люди в красивых нарядах и с баяном громко пели русские народные песни и зазывали публику.
Публика охотно отзывалась на приглашение и присоединялась к шествию.
Гостям предлагали повеселиться вместе с коллективом и поучаствовать в событиях фестиваля.
В 13:00 в парке «Центральном» начались различные мастер-классы: по изготовлению русских традиционных изделий (кукла, обереги, туеса, резьба по дереву, калюка, лоскутный коврик), по игре на калюке, гуслях и ложках и по народному пению.
Также в парке пройдет игровой квест по поиску аналогов сказочных мест в городе.
В 17:00 на Мало-Тобольской пройдет концерт с участием местных коллективов.
Фестиваль закроют 16 числа круглым столом с участием историков, краеведов и фольклористов.
Начало в 10:00. Адрес: ул. Ползунова, 41.
Что известно о фестивале
Межрегиональный семейный фестиваль традиционной русской сказки и русской игровой культуры «Сибирь сказочная» проходит в Барнауле, Томск, Омск, Новосибирск.
Фестиваль проводят для укрепления связи поколений и формирования семейных ценностей, любви к родине и своему культурному наследию.
Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.