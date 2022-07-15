15 июля
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Жизнь

На барнаульском «Арбате» стартовал фестиваль сказок — что там происходит

15 июля в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской начался семейный фестиваль традиционной русской сказки и русской игровой культуры «Сибирь сказочная». Altapres.ru. увидел, чем удивляют прохожих.

Фестиваль "Сибирь сказочная"
Фестиваль "Сибирь сказочная"
Елизавета Козубенко

В 12 часов на «Арбате» собрался народный коллектив. Люди в красивых нарядах и с баяном громко пели русские народные песни и зазывали публику.

Публика охотно отзывалась на приглашение и присоединялась к шествию.

Гостям предлагали повеселиться вместе с коллективом и поучаствовать в событиях фестиваля.

В 13:00 в парке «Центральном» начались различные мастер-классы: по изготовлению русских традиционных изделий (кукла, обереги, туеса, резьба по дереву, калюка, лоскутный коврик), по игре на калюке, гуслях и ложках и по народному пению.

Также в парке пройдет игровой квест по поиску аналогов сказочных мест в городе.

В 17:00 на Мало-Тобольской пройдет концерт с участием местных коллективов.

Фестиваль &quot;Сибирь сказочная&quot;
Фестиваль «Сибирь сказочная»
Елизавета Козубенко

Фестиваль закроют 16 числа круглым столом с участием историков, краеведов и фольклористов.

Начало в 10:00. Адрес: ул. Ползунова, 41.

Что известно о фестивале

Межрегиональный семейный фестиваль традиционной русской сказки и русской игровой культуры «Сибирь сказочная» проходит в Барнауле, Томск, Омск, Новосибирск.

Фестиваль проводят для укрепления связи поколений и формирования семейных ценностей, любви к родине и своему культурному наследию.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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