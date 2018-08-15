Французский канал показал сюжет о сибирской охоте Путина на тигров

Во время демонстрации снимка, на котором глава государства гладит по голове тигра, ведущая сказала, что президент России «охотится на тигров в Сибири», пишет Газета.Ru.

Впоследствии телеканал признал, что допустил ошибку в своем сюжете, описав фото из экспедиции российского президента Владимира Путина как его охоту на тигров, сообщает РИА Новости.

«Мы рассказывали о Владимире Путине, который охотится на тигров в Сибири. На самом деле, эта фотография была сделана в ходе экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарии (журналиста) вкралась ошибка», — сообщил ведущий во время выпуска новостей 13 августа.

Фото было сделано во время поездки Путина в Уссурийский заповедник в 2008 году. В ходе экспедиции президент надел на тигрицу спутниковый ошейник.

«В тот момент, когда Владимир Путин, Сергей Шойгу и группа ученых появились на тропе, тигрица вырвалась из ловушки. Владимир Путин выстрелил в животное из пневматического ружья, заряженного шприцами со снотворным. Через мгновение тигрица заснула», — говорилось в сообщении об экспедиции в тайгу президента.